Раскрыта дата премьеры обновленного Tank 300

Рестайлинговый Tank 300: подробности и дата премьеры. Популярный рамный внедорожник готовится к первому серьезному обновлению с 2020 года. Внешность модели осталась практически нетронутой, зато салон полностью переделан, а в моторную гамму добавлен дизель. Теперь у "трехсотого" есть установки на любой вкус: бензиновая, гибридная и на "тяжелом" топливе. Дебют в Китае состоится 10 марта, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

В ходе обновления Tank 300 лишился пластиковой накладки на запасном колесе. Это стало единственным внешним изменением, если не считать корректировки цветовой палитры: теперь зеленый, красный и голубой цвета отсутствуют, зато есть бежевый. Помимо него, Tank можно выкрасить в оранжевый, черный, белый и серый.

В салоне - переделанная передняя панель с 12,3-дюймовой "приборкой" и 14,6-дюймовым экраном мультимедийной системы, работающей на не самой производительной, но самой популярной однокристальной системе в сегменте - Qualcomm Snapdragon 8155. Тачскрин откликается на касание за 0,25 секунды.

Селектор коробки передач убрали за руль (тоже, к слову, новый - уплощенный снизу), освободив на центральном тоннеле место под две беспородных зарядки мощностью 50 Ватт. Каждая оснащена воздуховодами для охлаждения смартфона. Увеличено количество динамиков аудиосистемы: уже в "базе" их 12. Салон предложат в черной, черно-белой и черно-бордовой расцветках.

"Техника" осталась прежней: все Tank 300 имеют полный привод с понижающей передачей и восьмидиапазонный автомат. У начального внедорожника двухлитровый бензиновый турбомотор и жестко подключаемая передняя ось, у богатых версий полный привод с муфтой. Новый дизель 2.4 выдает 186 лошадиных сил и 490 Нм крутящего момента.