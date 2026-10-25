Названы сроки замены летней резины на зимнюю

Менять летнюю резину на зимнюю стоит, когда среднесуточная температура устанавливается на уровне плюс 5-7 градусов, заявил автоэксперт Дмитрий Славнов. В разговоре с "Лентой.ру" он объяснил, что в этот период летние шины уже теряют свои свойства, а зимние начинают работать, передает Day.Az.

"Когда среднесуточная температура устаканивается на плюс 5-7 градусах, тогда уже стоит задумываться о замене резины. Летняя теряет свои свойства в этот промежуток, а зимняя уже приобретает", - пояснил автоэксперт.

По его словам, опасность езды на летней резине при плюс 5-7 градусах связана с ночными заморозками: в один день плюс 5, а на следующий - может быть ноль, и свойства летних шин резко ухудшаются.

Если после замены снова потеплеет до плюс 10, беспокоиться не стоит, уточнил Славнов. Главный ориентир - именно среднесуточная температура, а не разовые дневные значения, заключил спциалист.