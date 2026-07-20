https://news.day.az/azerinews/1849008.html İsti havada rahat yatmağın 8 elmi yolu İsti hava dalğalarının tez-tez və daha şiddətli yaşanması gecələr keyfiyyətli yuxu almağı çətinləşdirir. Mütəxəssislərin fikrincə, isti yataq otaqları yuxuya getməyi gecikdirir, gecə boyunca tez-tez oyanmağa və növbəti gün özünüzü yorğun hiss etməyə səbəb olur. Milli.Az xəbər verir ki, Britaniyalı alimlər Dr.

İsti havada rahat yatmağın 8 elmi yolu

Azərbaycanca, 20 июля 2026 05:36 (UTC +04:00) 280
İsti havada rahat yatmağın 8 elmi yolu

İsti hava dalğalarının tez-tez və daha şiddətli yaşanması gecələr keyfiyyətli yuxu almağı çətinləşdirir. Mütəxəssislərin fikrincə, isti yataq otaqları yuxuya getməyi gecikdirir, gecə boyunca tez-tez oyanmağa və növbəti gün özünüzü yorğun hiss etməyə səbəb olur.

Milli.Az xəbər verir ki, Britaniyalı alimlər Dr. Lyuk Siena və Amin Əl-Həbibeh yüksək temperaturda rahat yatmağa kömək edəcək elmi cəhətdən təsdiqlənmiş 8 üsulu sadalayıblar:

1. Günəşi içəri buraxmayın
Yataq otağının həddindən artıq isinməsinin qarşısını almaq üçün pəncərələrdəki pərdə və ya jalüzləri gün boyu bağlı saxlayın. Çöldən taxılan panjurlar və ya günlüklər günəş şüalarının şüşəyə çatmadan qarşısını kəsdiyi üçün daha təsirlidir. Pəncərələri isə yalnız hava sərin olanda - səhər erkən və ya gecə saatlarında açın.

2. Çarpaz hava axını yaradın
Evin qarşılıqlı tərəflərindəki pəncərə və ya qapıları eyni vaxtda açaraq çarpaz hava axını yaradın. Bu, içəridə yığılan isti havanın çölə çıxarılmasına kömək edir.

3. Evin ən sərin otağında yatın
Çardaqlar və ya gün boyu günəş alan üst mərtəbələr gecələr daha isti qalır. İsti günlərdə mümkün olduqda zəmin mərtəbədə və ya şimala baxan otaqlarda yatmaq daha rahat ola bilər.

4. Evdə əlavə istilik yaratmayın
Soba, soba, paltar qurutma maşını və qabyuyan kimi cihazlar evin temperaturunu qaldırır. Yemək bişirmək və evdə paltar qurutmaq rütubəti artıraraq sərinləməyi daha da çətinləşdirir. Bu cihazları səhər erkən və ya axşam saatlarında istifadə etməyə çalışın.

 

5. Yüngül yataq dəstləri seçin
Pambıq və kətan kimi hava keçiriciliyi yüksək olan parçalar təri canına çəkir və bədənin sərinləməsinə kömək edir. Qalın yorğanlardan və sentetik, bədəni sıxan parçalardan qaçın.

6. Ventilyatordan düzgün istifadə edin
Ventilyatorlar əslində havanı soyutmur, sadəcə dəri üzərində hava axını yaradaraq tərin buxarlanmasını sürətləndirir. Ventilyatordan istifadə edərkən kifayət qədər su için və hava axınını gecə boyu birbaşa üzünüzə yönəltməyin.

7. Aşağı büdcəli sərinlədici üsullar sınayın
Parçaya bükülmüş buz paketləri və ya soyuducu gel paketləri rahatlıq verə bilər. Ancaq buz paketlərinin birbaşa dəriyə toxunmamasına və nəm yığılmasının yatağı islatmamasına diqqət edin. Xüsusi soyuducu yataq örtükləri də bədən istiliyini əmərək yuxunu daha konfortlu edə bilər.

8. Qış bağlarından gələn istini azaldın
Qış bağları şüşədən keçən günəş şüaları səbəbindən çox isinə bilər. Gün boyu buranı havalandırın və mümkün olduqda qış bağçası ilə evin digər hissələri arasındakı qapıları bağlı saxlayın. Pəncərələrdəki əks etdirici filmlər və pərdələr istilik qazanımını azalda bilər.

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