https://news.day.az/azerinews/1850550.html Yayda buzlu su içmək həmişə faydalıdırmı? İsti havalarda buz kimi soyuq su içmək insanı dərhal rahatlaşdırsa da, mütəxəssislər bunun hər zaman ən yaxşı seçim olmadığını bildirirlər. Medicina.az xəbər verir ki, çox soyuq su susuzluq hissini tez azaldır və insanın kifayət qədər su içmədən dayanmasına səbəb ola bilər.

Yayda buzlu su içmək həmişə faydalıdırmı?

Azərbaycanca, 28 июля 2026 04:20 (UTC +04:00) 322
Yayda buzlu su içmək həmişə faydalıdırmı?

İsti havalarda buz kimi soyuq su içmək insanı dərhal rahatlaşdırsa da, mütəxəssislər bunun hər zaman ən yaxşı seçim olmadığını bildirirlər.

Medicina.az xəbər verir ki, çox soyuq su susuzluq hissini tez azaldır və insanın kifayət qədər su içmədən dayanmasına səbəb ola bilər.

Bundan əlavə, buzlu su qısa müddət ərzində tərləməni də azalda bilər ki, bu da bədənin təbii soyuma mexanizmini zəiflədir.

 

Mütəxəssislər isti havalarda susamağı gözləmədən, gün ərzində tez-tez və az-az, mümkün qədər sərin, lakin buz kimi olmayan su içməyi tövsiyə edirlər.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#İSTİ HAVA
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Грузовик с цистерной едва не попал под поезд в Польше - ВИДЕО 04:24 (UTC+04), В мире 322
Найден механизм, помогающий раковым опухолям расти 03:30 (UTC+04), Медицина 375
В Словакии прошло соревнование по пивному Death Stranding 02:19 (UTC+04), Это интересно 410
Гороскоп на 2 ноября - Новые возможности и вызовы! 01:20 (UTC+04), Это интересно 485
Чемпионка Европы по легкой атлетике умерла в 34 года 00:48 (UTC+04), Спорт 502
Абдуллу Оджалана перевели в новую резиденцию на острове Имралы 00:33 (UTC+04), В мире 682
В Агстафе автомобиль сбил двух подростков 00:20 (UTC+04), Общество 524
Хроника Победы (02.11.2020): уничтоженные "Грады" и армянские фейки - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 712
В ОАЭ заявили о готовности к любому сценарию по Ирану 1 ноября 23:44 (UTC+04), В мире 699
Абдулла Кавукджу также подал в отставку в "Галатасарае" 1 ноября 23:25 (UTC+04), Спорт 512
Кадры обрушения скалы на людей в Каппадокии - ВИДЕО 1 ноября 23:04 (UTC+04), В мире 756
Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным 1 ноября 22:49 (UTC+04), В мире 756
Первый вице-президент Мехрибан Алиева посмотрела спектакль «Зикра: ночь воспоминаний» - ФОТО 1 ноября 22:35 (UTC+04), Официальная хроника 9 463
В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликован обзор о деятельности главы государства за неделю - ВИДЕО 1 ноября 22:33 (UTC+04), Официальная хроника 7 237
Азербайджан и Алжир: союз памяти, уважения и солидарности - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 1 ноября 22:30 (UTC+04), Политика 6 843
Трамп будет всячески препятствовать работе Конгресса 1 ноября 22:13 (UTC+04), В мире 792
Ибрагим Талыбов завоевал золотую медаль на Юношеских Олимпийских играх 1 ноября 21:58 (UTC+04), Спорт 552
В Геранбое автомобиль сбил пешехода 1 ноября 21:41 (UTC+04), Общество 560
Посол, который попрощался, но остался. Что происходит между Ереваном и Москвой 1 ноября 21:30 (UTC+04), Политика 3 616
Стрельба в Техасе, погибли четыре человека 1 ноября 21:12 (UTC+04), В мире 841
Разрушали мечети, теперь охраняют наследие: армянский цинизм в ЮНЕСКО - АКТУАЛЬНО от Эльчина Алыоглу 1 ноября 21:00 (UTC+04), Политика 4 062
Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алёна Алиева приняли участие в презентации проектов «Древний камень, современная память» и «Радиус ответственности» - ФОТО 1 ноября 20:54 (UTC+04), Официальная хроника 5 431
ФСБ при проверке данных США о теракте в Москве задержала подростка 1 ноября 20:42 (UTC+04), В мире 835
Азербайджан завершил ЧМ по борьбе в Астане шестью медалями 1 ноября 20:29 (UTC+04), Спорт 568
Иран заявил о готовности одновременно к обороне и дипломатии 1 ноября 20:18 (UTC+04), В мире 879
Латвия впервые приняла председательство в СБ ООН 1 ноября 20:05 (UTC+04), В мире 839
Китай испытал "убийцу авианосцев" - ВИДЕО 1 ноября 19:56 (UTC+04), В мире 1 092
Азербайджан намерен расширить географию поставок сельхозпродукции - ОБЗОР от Azernews 1 ноября 19:45 (UTC+04), Экономика 1 039
«Фенербахче» предложил тренеру «Сабаха» трехлетний контракт 1 ноября 19:37 (UTC+04), Спорт 694
В Азербайджане предупредили об угрозе для пользователей Apple 1 ноября 19:25 (UTC+04), Наука и технологии 912
В Азербайджане скончался профессор - ФОТО 1 ноября 19:13 (UTC+04), Общество 817
Совет печати осудил нападение на журналиста в Баку 1 ноября 19:01 (UTC+04), Общество 706
Азербайджанский борец завоевал бронзовую медаль на ЧМ в Астане 1 ноября 18:59 (UTC+04), Спорт 640
Во Франции увеличилось число задержанных и пострадавших во время беспорядков 1 ноября 18:48 (UTC+04), В мире 979
Прогноз погоды на предстоящую неделю 1 ноября 18:35 (UTC+04), Общество
В Баку разыграют Кубок Победы по конным скачкам 1 ноября 18:26 (UTC+04), Спорт 655
На дорогах ухудшится видимость - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 1 ноября 18:10 (UTC+04), Общество 691
Азербайджан и Сербия: сохранит ли Белград курс на сближение с Баку - ОБЗОР от Азера Ахмедбейли 1 ноября 18:00 (UTC+04), Политика 4 314
В Карабахском регионе объем вкладов превысил 113 млн манатов 1 ноября 17:43 (UTC+04), Экономика 1 034
На Земле завершилась магнитная буря 1 ноября 17:27 (UTC+04), Это интересно 735
Президент Израиля призвал партии найти компромисс 1 ноября 17:10 (UTC+04), В мире 1 100
Спаллетти могут уволить из "Ювентуса" 1 ноября 16:54 (UTC+04), Спорт 717
Еженедельный обзор Минобороны Азербайджана - ВИДЕО 1 ноября 16:35 (UTC+04), Политика 1 040
Протесты в Португалии: есть задержанные и пострадавшие - ФОТО 1 ноября 16:32 (UTC+04), В мире 1 049
Беспорядки во Франции: более 560 задержанных - ВИДЕО 1 ноября 16:15 (UTC+04), В мире 4 691
Премьер Польши обвинил Россию в политическом кризисе в стране 1 ноября 15:55 (UTC+04), В мире 1 090
Во Франции при столкновениях с полицией пострадали не менее 60 человек 1 ноября 15:39 (UTC+04), В мире 1 061
Флаги и портреты: чьи уши виднеются за радикальными акциями против Азербайджана? 1 ноября 15:35 (UTC+04), Политика 3 667
Более 2000 человек приняли участие в «Забеге Победы» в Баку - министр 1 ноября 15:31 (UTC+04), Спорт 680
Дорожная полиция обратилась к водителям 1 ноября 15:25 (UTC+04), Общество 664
В Гёйгёле грузовик врезался в стену, есть погибший 1 ноября 15:09 (UTC+04), Общество 655
Обычный планктон спас Землю от перегрева в ледниковый период 1 ноября 14:59 (UTC+04), Это интересно 676
Первый дополнительный поезд Баку – Тбилиси отправился со стопроцентной заполняемостью - ФОТО 1 ноября 14:42 (UTC+04), Общество 769
В Турции предложили создать 19 новых провинций 1 ноября 14:36 (UTC+04), В мире 1 111
Ученые выяснили, как воображаемые вкусы и запахи усиливают желание путешествовать 1 ноября 14:24 (UTC+04), Туризм 615
Совет по медиа и вещанию осудил нападения на журналистов 1 ноября 14:05 (UTC+04), Политика 5 244
Баку примет чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту 1 ноября 14:01 (UTC+04), Спорт 681
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 1 ноября 13:48 (UTC+04), Общество 697
Как в Баку танец рассказал предания Аль-Улы - ФОТО 1 ноября 13:36 (UTC+04), Культура 700
Рафинья повторил достижение Месси в чемпионате Испании 1 ноября 13:19 (UTC+04), Спорт 714
В Баку пять женщин были госпитализированы с подозрением на отравление 1 ноября 12:53 (UTC+04), Общество 770
В Баку задержан мужчина, напавший на журналиста - ВИДЕО 1 ноября 12:43 (UTC+04), Общество 872
Президент Ильхам Алиев: Нынешний уровень традиционно дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Алжиром вызывает удовлетворение 1 ноября 12:24 (UTC+04), Официальная хроника 6 052
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Алжира 1 ноября 12:14 (UTC+04), Официальная хроника 5 387
Катарский танкер подвергся атаке в Персидском заливе 1 ноября 11:57 (UTC+04), В мире 1 210
В Баку состоялся благотворительный "Забег Победы" - ФОТО 1 ноября 11:40 (UTC+04), Спорт 3 522
В Иране объявили MI6 враждебной организацией 1 ноября 11:35 (UTC+04), В мире 1 272
Живи, Каспий! От морских глубин до арт-дизайна и черной икры - Fly to Baku. Art Weekend - ФОТО 1 ноября 11:23 (UTC+04), Культура 740
Трамп и Нетаньяху провели телефонный разговор 1 ноября 11:12 (UTC+04), В мире 1 268
Названы настройки для продления работы Android-смартфона 1 ноября 10:57 (UTC+04), Наука и технологии 720
Азербайджан в UFC: смена лидеров, новые имена и борьба за позиции - АНАЛИТИКА 1 ноября 10:43 (UTC+04), Спорт 753
ДТП на автомагистрали Алят–Астара: есть погибшие 1 ноября 10:31 (UTC+04), Общество 724
Около 100 тысяч человек приняли участие в протестах в Германии 1 ноября 10:32 (UTC+04), В мире 1 338
В Турции ввели ограничения на использование соцсетей подростками 1 ноября 10:28 (UTC+04), В мире 1 237
Полиция Албании применила водометы и слезоточивый газ против протестующих 1 ноября 10:28 (UTC+04), В мире 1 246
Иран нанес удары по 26 американским военным базам на Ближнем Востоке 1 ноября 10:25 (UTC+04), В мире 1 422
В Шеки автомобиль упал в овраг, есть погибший и пострадавшие 1 ноября 10:22 (UTC+04), Общество 687
Трамп рассказал о целях, которые США еще предстоит поразить в Иране 1 ноября 10:19 (UTC+04), В мире 1 300
В Баку на территории мясокомбината произошел пожар - ВИДЕО 1 ноября 10:15 (UTC+04), Общество 776
В Германии на фоне протестов пустуют полки в магазинах - ВИДЕО 1 ноября 10:12 (UTC+04), В мире 1 284
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 1 ноября 10:10 (UTC+04), Туризм
В Цюрихе протесты переросли в столкновения с полицией 1 ноября 10:05 (UTC+04), В мире 1 255
Анатомия двойных стандартов против Азербайджана - рассказывает доктор международного права для Day.Az 1 ноября 09:55 (UTC+04), Политика 5 329
Кадры протестов из Нюрнберга - ВИДЕО 1 ноября 09:52 (UTC+04), В мире 1 312
В Вене прошла массовая акция протеста 1 ноября 09:44 (UTC+04), В мире 1 266
В Париже протестующие забросали полицию бутылками с зажигательной смесью - ВИДЕО 1 ноября 09:40 (UTC+04), В мире 1 260
В Гамбурге участники протестов начали поджигать баррикады 1 ноября 09:37 (UTC+04), В мире 1 280
Китайский гиперкар попробуют разогнать до 500 км/ч на обычной дороге - ФОТО 1 ноября 09:35 (UTC+04), Автоновости 701
Во Франции в ходе протестов задержали более 500 человек 1 ноября 09:26 (UTC+04), В мире 1 201
ФБР обвинило КНДР во взломе Binance 1 ноября 09:23 (UTC+04), В мире 1 240
В Берлине задержали более 60 участников акций протеста 1 ноября 09:14 (UTC+04), В мире 1 240
Официальные курсы валют в Азербайджане 1 ноября 09:10 (UTC+04), Экономика
В Германии протестующие разграбили оружейный магазин 1 ноября 09:03 (UTC+04), В мире 1 224
Фарман Гасанов проиграл техническим нокаутом на турнире UFC в Лас-Вегасе 1 ноября 09:01 (UTC+04), Спорт 662
Декорации к Хэллоуину в США приняли за настоящий пожар - ВИДЕО 1 ноября 08:59 (UTC+04), В мире 1 292
Необычный железнодорожный мост в Швейцарии - ВИДЕО 1 ноября 08:36 (UTC+04), В мире 1 346
В ДР Конго число умерших от Эболы превысило 5 тысяч 1 ноября 08:18 (UTC+04), В мире 1 290
Баку как центр насыщенного международного диалога - ОБЗОР 1 ноября 08:00 (UTC+04), Политика 5 702
"Призрачный Вавилон": необычная скульптура итальянского художника - ВИДЕО 1 ноября 07:45 (UTC+04), Это интересно 706
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье 1 ноября 07:33 (UTC+04), Общество
Один из самых роскошных автомобилей 1930-х годов - ВИДЕО 1 ноября 07:01 (UTC+04), Автоновости 744
Машина для сдачи из прошлого века в США - ВИДЕО 1 ноября 06:14 (UTC+04), Это интересно 709
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 1 ноября 05:10 (UTC+04), Общество
В Китае запустили серийное производство робота-кентавра - ВИДЕО 1 ноября 04:30 (UTC+04), Наука и технологии 772
Британия может извиниться за свою роль в работорговле 1 ноября 03:16 (UTC+04), В мире 1 504
Цена газа в Европе в октябре выросла почти втрое 1 ноября 02:18 (UTC+04), Экономика 1 597
Земля попала в поток плазмы из корональной дыры на Солнце 1 ноября 01:40 (UTC+04), Это интересно 796
Гороскоп на 1 ноября - для каждого знака зодиака 1 ноября 01:01 (UTC+04), Это интересно 1 273
В столице Албании вспыхнули новые беспорядки: протестующие атаковали полицию - ВИДЕО 1 ноября 00:30 (UTC+04), В мире 1 664
Новый проект: «Формула власти Михаила Гусмана» - ПРЕМЬЕРНЫЙ ВЫПУСК - ВИДЕО 1 ноября 00:15 (UTC+04), Политика 7 188
Хроника Победы (01.11.2020): Черный день для армянского спецназа - ФОТО - ВИДЕО 1 ноября 00:01 (UTC+04), Политика 1 855
В Баку появился "Лабиринт из ящиков" - конструкция, состоящая из линий, пустот и пересечений - ФОТО 31 октября 23:49 (UTC+04), Культура 2 037
Между игроками "Карабаха" произошел конфликт в матче с "Габалой" - ВИДЕО 31 октября 23:29 (UTC+04), Спорт 854
А что, если легенда закончится иначе? Айдан Салахова переосмыслила историю Девичьей башни - ФОТО 31 октября 23:15 (UTC+04), Культура 881
Студенческие протесты охватили 34 города Германии - ВИДЕО 31 октября 23:10 (UTC+04), В мире 1 685
Аждар Багиров и Кянан Насибов завоевали "золото" ЧЕ U-23 в Неаполе - ОБНОВЛЕНО 31 октября 23:08 (UTC+04), Спорт 820
В рамках Бакинского международного фестиваля искусств показан спектакль «Зикра: ночь воспоминаний» - ФОТО 31 октября 22:55 (UTC+04), Культура 8 467
В Гяндже автомобиль столкнулся с мопедом, есть пострадавшие 31 октября 22:50 (UTC+04), Общество 783
Азербайджан впервые примет международную серию соревнований по плаванию на открытой воде - ФОТО 31 октября 22:33 (UTC+04), Спорт 846
Время - лучший судья: доказательство эффективности стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 31 октября 22:00 (UTC+04), Политика 9 896
Канада готова ждать смены власти в США при отсутствии торговой сделки 31 октября 21:41 (UTC+04), В мире 1 726
“Startup School 4” proqramının qalibləri müəyyənləşib: “Hogga” birinci yeri tutub - FOTO 31 октября 21:24 (UTC+04), Azərbaycanca 1 736
Во Франции более 15 тысяч человек вышли на акции протеста 31 октября 21:20 (UTC+04), В мире 1 706
В Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка "Да не споткнется твой бело-серый конь" - ФОТО 31 октября 21:00 (UTC+04), Культура 1 030
В Азербайджане водителей предупредили об ухудшении видимости на дорогах 31 октября 20:44 (UTC+04), Общество 823
Европа на грани социального взрыва - ОБЗОР от Azernews 31 октября 20:30 (UTC+04), В мире 7 280
Во Франции мобилизовали 70 тысяч силовиков на фоне массовых протестов 31 октября 20:16 (UTC+04), В мире 1 795
ФИФА раскрыла необычные цифры ЧМ U-15 по футболу в Баку 31 октября 19:59 (UTC+04), Спорт 881
"Азерхалча" представляет коллекцию "Фрукты" Самиры Аллахвердиевой и Сямы Мамедли в рамках Fly to Baku. Art Weekend - ФОТО 31 октября 19:41 (UTC+04), Культура 1 179
Трамп допустил подписание мирного соглашения России и Украины на саммите G20 31 октября 19:20 (UTC+04), В мире 1 927
Посольство США предупредило об угрозе теракта в Москве 31 октября 19:05 (UTC+04), В мире 1 977
Азербайджанский борец завоевал "бронзу" ЧМ по борьбе - ОБНОВЛЕНО 31 октября 18:59 (UTC+04), Спорт 1 081
В Гяндже произошло ДТП, есть пострадавшие 31 октября 18:56 (UTC+04), Общество 871
Четыре азербайджанских вольника поборются за "бронзу" ЧМ - ОБНОВЛЕНО 31 октября 18:52 (UTC+04), Спорт 1 046
В Баку состоялся концерт детских песен "От пера - к нотам" - ФОТО 31 октября 18:41 (UTC+04), Культура 992
Чемпионат мира U-15: Баку закрепляет за собой статус спортивной столицы мира 31 октября 18:30 (UTC+04), Спорт 3 481
Прогноз погоды в Азербайджане на 1 ноября 31 октября 18:15 (UTC+04), Общество
Таким Нью-Йорк был более 60 лет назад - ВИДЕО 31 октября 18:08 (UTC+04), В мире 1 981
Выделяются дополнительные средства на развитие научно-технологического парка в Ардебиле 31 октября 17:57 (UTC+04), В мире 1 884
Azərbaycanın qiymətli metallar bazarının həftəlik icmalı 31 октября 17:46 (UTC+04), Azərbaycanca 1 793
В Турции стартовали переговоры Эрдогана и Зеленского 31 октября 17:40 (UTC+04), В мире 1 998
Ислам Махачев заговорил о завершении карьеры в UFC 31 октября 17:33 (UTC+04), Спорт 959
Искусство, танец и забота о природе: в Ичеришехер открылась инклюзивная выставка "Полет без границ" в рамках Fly to Baku. Art Weekend - ФОТО 31 октября 17:25 (UTC+04), Культура 1 068
Məhkumlar hansı hallarda cəzalarının qalan hissəsini çəkməkdən azad edilə bilərlər? 31 октября 17:10 (UTC+04), Azərbaycanca 1 771
Зеленский прибыл с визитом в Турцию - ВИДЕО 31 октября 17:08 (UTC+04), В мире 1 957
Азербайджан приветствует выдвижение Феридуна Синирлиоглу на пост генсека ООН 31 октября 17:02 (UTC+04), Политика 1 993
По случаю Дня Победы на Бакинском бульваре состоится концерт 31 октября 16:58 (UTC+04), Общество 5 660
Благополучный Азербайджан - на фоне беснующегося мира - АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой 31 октября 16:40 (UTC+04), Политика 7 340
Директор ФИФА высоко оценил прошедший в Баку ЧМ U-15 31 октября 16:38 (UTC+04), Спорт 6 315
В Иране предупредили о незамедлительном ответе на любые угрозы 31 октября 16:32 (UTC+04), В мире 1 878
В Польше заявили о причине напряженности в стране 31 октября 16:18 (UTC+04), В мире 1 907
Она продолжает говорить… В Баку представили книгу стихов трагически погибшей Влады Ахундовой - ФОТО 31 октября 15:59 (UTC+04), Культура 952
В Гёйгёле автомобиль упал в овраг, есть пострадавший 31 октября 15:39 (UTC+04), Общество 790
От цифровых иллюзий до древних легенд: Фаиг Ахмед и Фарид Расулов представили новые коллекции в рамках Fly to Baku. Art Weekend - ФОТО 31 октября 15:27 (UTC+04), Культура 973
COVID-19 yenidən gündəmdə: Yeni ştamın yayılma riski artır 31 октября 15:17 (UTC+04), Azərbaycanca 1 771
Дорожная полиция обратилась к участникам дорожного движения - ВИДЕО 31 октября 15:08 (UTC+04), Общество 925
Pentaqon rəhbəri impiçmentlə üzləşə bilər 31 октября 14:58 (UTC+04), Azərbaycanca 1 692
Важная информация для собирающихся брать кредит 31 октября 14:53 (UTC+04), Общество 1 074
Azərbaycanın neft qiymətlərinin həftəlik icmalı 31 октября 14:43 (UTC+04), Azərbaycanca 1 670
Дакар-2026: кто представит Азербайджан на Юношеской Олимпиаде и каковы шансы на медали – ОБЗОР 31 октября 14:34 (UTC+04), Спорт 837
Azərbaycan vətəndaşlığı olmayan şəxslər təhsil krediti ala bilər? 31 октября 14:31 (UTC+04), Azərbaycanca 1 678
Между Москвой и Баку планируется запустить круизный лайнер 31 октября 14:05 (UTC+04), Туризм 9 680
Количество пассажирских мест в поездах Баку-Тбилиси-Баку увеличится - ФОТО 31 октября 13:51 (UTC+04), Общество 1 053
Геннадий Хазанов посетил Центр Гейдара Алиева и Аллею почетного захоронения - ФОТО 31 октября 13:44 (UTC+04), Общество 3 868
Стрельба в Калифорнии: есть погибший и раненые - ВИДЕО 31 октября 13:30 (UTC+04), В мире 1 979
В Азербайджане предложили заменить слово Stop на дорожных знаках 31 октября 13:15 (UTC+04), Общество 2 885
Какой будет погода в первый день ноября в Азербайджане? - ПРОГНОЗ 31 октября 13:04 (UTC+04), Общество 828
Азербайджанский фильм "44" установил рекорд по числу зрителей в кинотеатральном прокате 31 октября 13:00 (UTC+04), Общество 12 369
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкому коллеге 31 октября 12:48 (UTC+04), Политика 2 190
Cкопление пассажиров в московском аэропорту - ВИДЕО 31 октября 12:43 (UTC+04), В мире 2 089
Тот юмор, который сегодня торжествует, зачастую существует вне смысла - Геннадий Хазанов 31 октября 12:40 (UTC+04), Культура 927
Илон Маск представил технологию, которая вернет зрение слепым - ФОТО 31 октября 12:35 (UTC+04), Наука и технологии 834
В Польше сообщили о предотвращении эскалации напряженности 31 октября 12:24 (UTC+04), В мире 2 014
США и Иран могут возобновить переговоры в Катаре 31 октября 12:02 (UTC+04), В мире 2 112
Bunu edənlər CƏRİMƏLƏNƏCƏK - Məbləğ açıqlandı 31 октября 11:57 (UTC+04), Azərbaycanca 2 148
Биткоин упал в цене 31 октября 11:46 (UTC+04), Экономика 2 065
Турция выдвинула своего кандидата на пост генсека ООН 31 октября 11:41 (UTC+04), В мире 2 075
Кто он - новый Генсек ОТГ? - Досье 31 октября 11:37 (UTC+04), В мире 2 176
Азербайджанские дзюдоистки начнут выступления на Кубке Азии 31 октября 11:28 (UTC+04), Спорт 815
Мошенничество на миллион в Загатале 31 октября 11:20 (UTC+04), Общество 1 934
В Губадлы строится первая гидроэлектростанция - ФОТО - ВИДЕО 31 октября 11:05 (UTC+04), Экономика 7 906
Разыскиваемого Азербайджаном мужчину задержали в России 31 октября 11:03 (UTC+04), Общество 892
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 31 октября 11:00 (UTC+04), Туризм
В Азербайджане сменили названия этих школ и детсадов 31 октября 10:55 (UTC+04), Общество 941
ДТП с туристическим автобусом в Турции, много пострадавших 31 октября 10:43 (UTC+04), В мире 2 054
Azərbaycanın İnterpola verdiyi şəxs bu ölkədə tutuldu 31 октября 10:32 (UTC+04), Azərbaycanca 2 010
Эти лица будут обеспечены новыми квартирами 31 октября 10:30 (UTC+04), Общество 1 006
В НБА установлен исторический рекорд по штрафным броскам 31 октября 10:19 (UTC+04), Спорт 821
Bu virusdan ölənlərin sayı 5 mini ötdü 31 октября 10:17 (UTC+04), Azərbaycanca 2 019
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 31 октября 09:59 (UTC+04), Общество
«Формула власти Михаила Гусмана» покажет Азербайджан в зеркалах разных стран и лидеров - ВИДЕО 31 октября 09:55 (UTC+04), Политика 9 495
Двойные стандарты не смогли помешать Азербайджану достичь своей цели – РАСКЛАД от Тофика Аббасова 31 октября 09:50 (UTC+04), Политика 8 535
Навроцкий созвал срочные консультации 31 октября 09:45 (UTC+04), В мире 2 046
Изменятся ли лимиты на переводы с карты на карту? 31 октября 09:42 (UTC+04), Общество 8 840
В Италии собрали автомобиль из кованой меди на базе Maserati 31 октября 09:35 (UTC+04), Автоновости 758
Apple вновь стала самой дорогой компанией мира 31 октября 09:25 (UTC+04), В мире 2 038
В этом районе не будет газа 31 октября 09:21 (UTC+04), Общество 999
Назван фактор возможного возобновления военной операции США против Ирана 31 октября 09:16 (UTC+04), В мире 7 362
Азербайджанская нефть подорожала 31 октября 09:09 (UTC+04), Экономика 2 056
Официальные курсы валют в Азербайджане 31 октября 09:05 (UTC+04), Экономика
Еще новости