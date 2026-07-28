https://news.day.az/azerinews/1850609.html Yayda uşağın iştahasının azalması hansı hallarda təhlükəlidir? Yay aylarında valideynlərin uşaqlarla bağlı ən böyük narahatlıqlarından biri iştahasızlıq problemidir. Bir çox valideyn isti havalarda uşağının əvvəlki qədər yemək yemədiyini müşahidə edir və bunun hansısa xəstəliyin əlaməti ola biləcəyindən narahat olur.

Yayda uşağın iştahasının azalması hansı hallarda təhlükəlidir?

Azərbaycanca, 28 июля 2026 10:00 (UTC +04:00) 286
Yayda uşağın iştahasının azalması hansı hallarda təhlükəlidir?

Yay aylarında valideynlərin uşaqlarla bağlı ən böyük narahatlıqlarından biri iştahasızlıq problemidir. Bir çox valideyn isti havalarda uşağının əvvəlki qədər yemək yemədiyini müşahidə edir və bunun hansısa xəstəliyin əlaməti ola biləcəyindən narahat olur. Bəs yay aylarında müşahidə olunan iştahasızlığın səbəbləri nədir, uşaqlar necə qidalandırılmalıdır və hansı qidalara üstünlük verilməlidir?

Mövzu ilə bağlı K.Y. Fərəcova adına Elmi-Tədqiqat Pediatriya İnstitutunun həkimi, Azərbaycan Tibb Universitetinin I Uşaq xəstəlikləri kafedrasının əməkdaşı həkim-pediatr Nərmin Əzizova Trend-ə açıqlamasında bildirib ki, əksər hallarda bu vəziyyət orqanizmin yüksək temperatur şəraitinə verdiyi normal fizioloji cavab hesab olunur.

Həkim qeyd edib ki, bununla belə, yay aylarında yaranan hər iştahasızlığı da yalnız isti hava ilə əlaqələndirmək düzgün deyil. Onun sözlərinə görə, uşağın yaşına uyğun böyüməsinin dayanması, çəki itirməsi, maye qəbulundan imtina etməsi və ya iştahasızlığın digər narahatedici əlamətlərlə müşayiət olunması mütləq pediatr tərəfindən qiymətləndirilməlidir.

Uşağın iştahası azalanda yeməyə məcbur etmək doğru deyil - ÜST

Pediatr bildirib ki, uşağın iştahası azaldıqda valideynlərin ilk reaksiyası çox vaxt onu daha çox yeməyə məcbur etmək olur. Halbuki Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) bunun əksini tövsiyə edir:

"ÜST uşaqların qidalanmasında responsive feeding (cavabverici qidalanma) prinsipini əsas yanaşma kimi qəbul edir. Bu yanaşmanın mahiyyəti valideynin uşağın aclıq və toxluq siqnallarını nəzərə alması, yeməyi sakit şəkildə təqdim etməsi və uşağı yeməyə həvəsləndirməsi, lakin heç vaxt məcbur etməməsidir.

ÜST-ün tövsiyəsində qeyd olunur ki, "Uşağı səbirlə yeməyə həvəsləndirin, lakin onu məcbur etməyin".

Bu yanaşmanın məqsədi yalnız həmin gün uşağın daha çox yeməsi deyil, gələcəkdə sağlam qidalanma davranışının formalaşmasıdır".

Yay aylarında iştahanın azalması normaldır

Nərmin Əzizova qeyd edib ki, ətraf mühitin temperaturu yüksəldikcə orqanizm bədən istiliyini tənzimləmək üçün müxtəlif fizioloji mexanizmləri işə salır. Onun sözlərinə görə, isti hava şəraitində həzm prosesi zamanı yaranan əlavə istilik yükünü azaltmaq məqsədilə bəzi insanlarda qida qəbulu təbii olaraq azalır. Buna görə də yay aylarında iştahanın müəyyən qədər zəifləməsi normal fizioloji adaptasiya hesab olunur. Eyni zamanda isti hava şəraitində uşaqlar daha çox tərləyir, daha çox maye qəbul edir, açıq havada daha uzun müddət fiziki aktiv olurlar və ağır və isti yeməklərə maraqları azalır.

Bütün bunlar birlikdə gündəlik qəbul olunan qida miqdarının müvəqqəti azalmasına səbəb ola bilər.

Bu hallarda yay iştahasızlığı normal sayılır:

Həkim qeyd edib ki, əgər uşaq aktivdirsə, kifayət qədər maye qəbul edirsə, boy və çəki inkişafı yaşına uyğundursa, ümumi inkişafı normal davam edirsə və əvvəlki kimi oynayır, yatır və gündəlik fəaliyyətini davam etdirirsə yay aylarında iştahanın müəyyən qədər azalması əksər hallarda narahatlıq doğurmur.

"Burada ən vacib göstərici uşağın bir gün və ya bir yemək zamanı nə qədər yeməsi deyil. Pediatr üçün daha əhəmiyyətli olan uşağın boy və çəki inkişafının yaşına uyğun davam etməsidir. Əgər uşaq öz boy və çəki percentilini qoruyursa, gündəlik porsiyaların bir qədər kiçilməsi əksər hallarda fizioloji hesab olunur.

Araşdırmalar göstərir ki, uşaqların təxminən 20-30%-ində həyatının müəyyən dövründə seçici yemək davranışı müşahidə olunur. Bu uşaqların əksəriyyətində böyümə normal davam edir və problem yaş artdıqca azalır. Buna görə də hər iştahasız uşaqda ciddi xəstəlik axtarmaq düzgün yanaşma deyil. Bununla yanaşı, iştahasızlığın davamlı olması, çəki itkisi və ya inkişaf geriliyi ilə müşayiət olunması mütləq araşdırılmalıdır", - pediatr əlavə edib.

Pediatrın sözlərinə görə,valideynlərin ən çox yol verdiyi səhvlərdən biri uşağı daha çox yeməyə məcbur etməyə çalışmalarıdır:

"Bu dövrdə böyük porsiyalar əvəzinə kiçik porsiyalar təqdim edilməli, enerji və qida dəyəri yüksək yeməklərə üstünlük verilməli, zülal, sağlam yağlar, vitamin və minerallarla zəngin rasion təmin edilməli və uşağın gündəlik maye ehtiyacı qarşılanmalıdır.

Kiçik porsiyalar uşaqlar tərəfindən daha rahat qəbul edilir və yemək vaxtının stress mənbəyinə çevrilməsinin qarşısını alır. Beynəlxalq pediatrik qidalanma tövsiyələrində də vurğulanır ki, sağlam uşaqlarda məqsəd boşqabı bitirmək deyil, yaşa uyğun balanslı qidalanmanı davam etdirməkdir".

Yay aylarında iştahasızlıq dövründə uşağı yeməyə məcbur etmək, cəzalandırmaq, hədələmək və ya yeməyi mükafat vasitəsinə çevirmək tövsiyə edilmir

Həkim bildirib ki, valideynlər bəzən narahatlıqdan uşağın boşqabını mütləq bitirməsini istəyir, hər qaşıqdan sonra israr edir və ya "bir qaşıq da mənim üçün ye" kimi ifadələrdən istifadə edirlər. Bu yanaşma qısa müddətdə uşağın bir qədər artıq yeməsinə səbəb ola bilər, lakin uzunmüddətli perspektivdə əks təsir göstərə bilər.

İsti havalarda ən uyğun qidalanma prinsipi az və tez-tez qidalanmadır

"İştahanın zəiflədiyi günlərdə uşağın bir dəfəyə böyük porsiya yeməsini gözləmək əvəzinə, daha kiçik həcmdə, lakin qida dəyəri yüksək yeməklər təqdim etmək daha məqsədəuyğundur.

Valideynlərə tövsiyə olunur ki, gün ərzində 3 əsas və 2-3 ara öyün planlaşdırsınlar. Yeməkləri günün daha sərin saatlarında təqdim etmək lazımdır. Eyni zamanda səhər yeməyinə xüsusi diqqət yetirmək, axşam yeməyini çox gecikdirməmək və böyük porsiyalar əvəzinə kiçik porsiyalar hazırlamaq tövsiyə olunur.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#UŞAQ #İSTİ HAVA
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

На Индию надвигается циклон "Мурасу": планируется массовая эвакуация 11:16 (UTC+04), В мире 27
В Азербайджане увеличено количество районов и городов, снабжаемых теплом 11:10 (UTC+04), Общество 175
В Испании раскрыли новые подробности железнодорожной катастрофы 11:07 (UTC+04), В мире 209
В Баку раскрыта схема взяток с участием сотрудников налоговой службы 11:05 (UTC+04), Общество 220
В Азербайджане в лесу обнаружено обгоревшее тело 11:01 (UTC+04), Общество 234
Мелания Трамп поблагодарила Россию и Украину 10:59 (UTC+04), В мире 258
GEROPHARM расширяет доступность современной терапии сахарного диабета и ожирения в Азербайджане - ФОТО 10:56 (UTC+04), Общество 329
Такер Карлсон заявил о возможном ядерном ударе США по Ирану 10:53 (UTC+04), В мире 287
PASHA Bank обсудил возможности расширения финансовой инклюзивности на 12 конференции AMFA 10:54 (UTC+04), Экономика 255
Израиль повысил боеготовность на фоне возможной атаки Ирана - СМИ 10:46 (UTC+04), В мире 310
Когда завершится строительство новых тоннелей Бакинского метро? 10:42 (UTC+04), Общество 302
Антонелли впервые завоевал титул чемпиона "Формулы-1" 10:39 (UTC+04), Спорт 275
На границе Азербайджана с Ираном обезврежен вооруженный нарушитель - ФОТО 10:35 (UTC+04), Общество 335
В Азербайджане могут изменить условия погашения кредитов 10:31 (UTC+04), Экономика 349
Воровство денег азербайджанской прессы 10:20 (UTC+04), Общество 3 504
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:15 (UTC+04), Туризм
ВБ перенес дату утверждения проекта по сокращению выбросов метана в Азербайджане 10:09 (UTC+04), Экономика 388
Kart limiti gözlənilən nəticəni vermədi? Vətəndaşlar çıxış yolunu əlavə kartlarda tapdı - VİDEO 10:10 (UTC+04), Azərbaycanca 356
МЧС Азербайджана осуществило 175 выездов за неделю - ВИДЕО 10:00 (UTC+04), Общество 369
Стали известны подробности телефонного разговора Нетаньяху и Трампа 09:58 (UTC+04), В мире 458
В некоторых частях Баку не будет света 09:54 (UTC+04), Общество 365
Мультикультуральность Азербайджана – это фактор единства, а не разобщения - РАСКЛАД от Новруза Аслана 09:50 (UTC+04), Политика 4 796
Airbus и Boeing получат авиамоторы нового поколения от Rolls-Royce 09:35 (UTC+04), Автоновости 393
ФИА начала расследование в отношении Джорджа Расселла 09:30 (UTC+04), Спорт 420
Турция сообщила США о готовности принять переговоры по Украине 09:19 (UTC+04), В мире 474
ОЭС разработает планы действий по реализации транспортной стратегии до 2035 года - генсек - Интервью 09:16 (UTC+04), Экономика 489
США собирают разведданные о России и Китае 09:12 (UTC+04), В мире 483
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:10 (UTC+04), Экономика
Йотова побеждает на выборах президента Болгарии 08:52 (UTC+04), В мире 520
Макгрегор анонсировал завершение карьеры 08:45 (UTC+04), Спорт 415
Бизнес-джет потерпел крушение в США, есть погибшие - ВИДЕО 08:40 (UTC+04), В мире 524
Азербайджан и Китай нарастили товарооборот - ЦИФРЫ 08:29 (UTC+04), Экономика 492
Американцы выпустили автодом для мотоциклов - ВИДЕО 08:13 (UTC+04), Автоновости 461
Баку и Тбилиси меняют экономическую карту региона - ОБЗОР 08:00 (UTC+04), Политика 7 422
Прогноз погоды в Азербайджане на понедельник 07:31 (UTC+04), Общество
В США запустили подписку на роботов, которые убираются у вас дома - ВИДЕО 06:26 (UTC+04), Наука и технологии 544
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
Грузовик с цистерной едва не попал под поезд в Польше - ВИДЕО 04:24 (UTC+04), В мире 781
Найден механизм, помогающий раковым опухолям расти 03:30 (UTC+04), Медицина 636
В Словакии прошло соревнование по пивному Death Stranding 02:19 (UTC+04), Это интересно 594
Гороскоп на 2 ноября - Новые возможности и вызовы! 01:20 (UTC+04), Это интересно 711
Чемпионка Европы по легкой атлетике умерла в 34 года 00:48 (UTC+04), Спорт 710
Абдуллу Оджалана перевели в новую резиденцию на острове Имралы 00:33 (UTC+04), В мире 1 049
В Агстафе автомобиль сбил двух подростков 00:20 (UTC+04), Общество 673
Хроника Победы (02.11.2020): уничтоженные "Грады" и армянские фейки - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 1 078
В ОАЭ заявили о готовности к любому сценарию по Ирану 1 ноября 23:44 (UTC+04), В мире 1 029
Абдулла Кавукджу также подал в отставку в "Галатасарае" 1 ноября 23:25 (UTC+04), Спорт 680
Кадры обрушения скалы на людей в Каппадокии - ВИДЕО 1 ноября 23:04 (UTC+04), В мире 1 138
Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным 1 ноября 22:49 (UTC+04), В мире 1 106
Первый вице-президент Мехрибан Алиева посмотрела спектакль «Зикра: ночь воспоминаний» - ФОТО 1 ноября 22:35 (UTC+04), Официальная хроника 11 870
В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликован обзор о деятельности главы государства за неделю - ВИДЕО 1 ноября 22:33 (UTC+04), Официальная хроника 9 501
Азербайджан и Алжир: союз памяти, уважения и солидарности - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 1 ноября 22:30 (UTC+04), Политика 9 039
Трамп будет всячески препятствовать работе Конгресса 1 ноября 22:13 (UTC+04), В мире 1 104
Ибрагим Талыбов завоевал золотую медаль на Юношеских Олимпийских играх 1 ноября 21:58 (UTC+04), Спорт 667
В Геранбое автомобиль сбил пешехода 1 ноября 21:41 (UTC+04), Общество 668
Посол, который попрощался, но остался. Что происходит между Ереваном и Москвой 1 ноября 21:30 (UTC+04), Политика 5 872
Стрельба в Техасе, погибли четыре человека 1 ноября 21:12 (UTC+04), В мире 1 141
Разрушали мечети, теперь охраняют наследие: армянский цинизм в ЮНЕСКО - АКТУАЛЬНО от Эльчина Алыоглу 1 ноября 21:00 (UTC+04), Политика 6 259
Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алёна Алиева приняли участие в презентации проектов «Древний камень, современная память» и «Радиус ответственности» - ФОТО 1 ноября 20:54 (UTC+04), Официальная хроника 13 518
ФСБ при проверке данных США о теракте в Москве задержала подростка 1 ноября 20:42 (UTC+04), В мире 1 144
Азербайджан завершил ЧМ по борьбе в Астане шестью медалями 1 ноября 20:29 (UTC+04), Спорт 683
Иран заявил о готовности одновременно к обороне и дипломатии 1 ноября 20:18 (UTC+04), В мире 1 191
Латвия впервые приняла председательство в СБ ООН 1 ноября 20:05 (UTC+04), В мире 1 168
Китай испытал "убийцу авианосцев" - ВИДЕО 1 ноября 19:56 (UTC+04), В мире 1 495
Азербайджан намерен расширить географию поставок сельхозпродукции - ОБЗОР от Azernews 1 ноября 19:45 (UTC+04), Экономика 1 531
«Фенербахче» предложил тренеру «Сабаха» трехлетний контракт 1 ноября 19:37 (UTC+04), Спорт 882
В Азербайджане предупредили об угрозе для пользователей Apple 1 ноября 19:25 (UTC+04), Наука и технологии 1 093
В Азербайджане скончался профессор - ФОТО 1 ноября 19:13 (UTC+04), Общество 1 046
Совет печати осудил нападение на журналиста в Баку 1 ноября 19:01 (UTC+04), Общество 857
Азербайджанский борец завоевал бронзовую медаль на ЧМ в Астане 1 ноября 18:59 (UTC+04), Спорт 777
Во Франции увеличилось число задержанных и пострадавших во время беспорядков 1 ноября 18:48 (UTC+04), В мире 1 283
Прогноз погоды на предстоящую неделю 1 ноября 18:35 (UTC+04), Общество
В Баку разыграют Кубок Победы по конным скачкам 1 ноября 18:26 (UTC+04), Спорт 768
На дорогах ухудшится видимость - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 1 ноября 18:10 (UTC+04), Общество 802
Азербайджан и Сербия: сохранит ли Белград курс на сближение с Баку - ОБЗОР от Азера Ахмедбейли 1 ноября 18:00 (UTC+04), Политика 4 630
В Карабахском регионе объем вкладов превысил 113 млн манатов 1 ноября 17:43 (UTC+04), Экономика 1 316
На Земле завершилась магнитная буря 1 ноября 17:27 (UTC+04), Это интересно 823
Президент Израиля призвал партии найти компромисс 1 ноября 17:10 (UTC+04), В мире 1 363
Спаллетти могут уволить из "Ювентуса" 1 ноября 16:54 (UTC+04), Спорт 781
Еженедельный обзор Минобороны Азербайджана - ВИДЕО 1 ноября 16:35 (UTC+04), Политика 1 269
Протесты в Португалии: есть задержанные и пострадавшие - ФОТО 1 ноября 16:32 (UTC+04), В мире 1 292
Беспорядки во Франции: более 560 задержанных - ВИДЕО 1 ноября 16:15 (UTC+04), В мире 4 933
Премьер Польши обвинил Россию в политическом кризисе в стране 1 ноября 15:55 (UTC+04), В мире 1 322
Во Франции при столкновениях с полицией пострадали не менее 60 человек 1 ноября 15:39 (UTC+04), В мире 1 289
Флаги и портреты: чьи уши виднеются за радикальными акциями против Азербайджана? 1 ноября 15:35 (UTC+04), Политика 3 980
Более 2000 человек приняли участие в «Забеге Победы» в Баку - министр 1 ноября 15:31 (UTC+04), Спорт 743
Дорожная полиция обратилась к водителям 1 ноября 15:25 (UTC+04), Общество 721
В Гёйгёле грузовик врезался в стену, есть погибший 1 ноября 15:09 (UTC+04), Общество 712
Обычный планктон спас Землю от перегрева в ледниковый период 1 ноября 14:59 (UTC+04), Это интересно 733
Первый дополнительный поезд Баку – Тбилиси отправился со стопроцентной заполняемостью - ФОТО 1 ноября 14:42 (UTC+04), Общество 842
В Турции предложили создать 19 новых провинций 1 ноября 14:36 (UTC+04), В мире 1 351
Ученые выяснили, как воображаемые вкусы и запахи усиливают желание путешествовать 1 ноября 14:24 (UTC+04), Туризм 658
Совет по медиа и вещанию осудил нападения на журналистов 1 ноября 14:05 (UTC+04), Политика 5 489
Баку примет чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту 1 ноября 14:01 (UTC+04), Спорт 742
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 1 ноября 13:48 (UTC+04), Общество 756
Как в Баку танец рассказал предания Аль-Улы - ФОТО 1 ноября 13:36 (UTC+04), Культура 756
Рафинья повторил достижение Месси в чемпионате Испании 1 ноября 13:19 (UTC+04), Спорт 764
В Баку пять женщин были госпитализированы с подозрением на отравление 1 ноября 12:53 (UTC+04), Общество 821
В Баку задержан мужчина, напавший на журналиста - ВИДЕО 1 ноября 12:43 (UTC+04), Общество 938
Президент Ильхам Алиев: Нынешний уровень традиционно дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Алжиром вызывает удовлетворение 1 ноября 12:24 (UTC+04), Официальная хроника 6 101
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Алжира 1 ноября 12:14 (UTC+04), Официальная хроника 5 436
Катарский танкер подвергся атаке в Персидском заливе 1 ноября 11:57 (UTC+04), В мире 1 443
В Баку состоялся благотворительный "Забег Победы" - ФОТО 1 ноября 11:40 (UTC+04), Спорт 3 591
В Иране объявили MI6 враждебной организацией 1 ноября 11:35 (UTC+04), В мире 1 514
Живи, Каспий! От морских глубин до арт-дизайна и черной икры - Fly to Baku. Art Weekend - ФОТО 1 ноября 11:23 (UTC+04), Культура 824
Трамп и Нетаньяху провели телефонный разговор 1 ноября 11:12 (UTC+04), В мире 1 504
Названы настройки для продления работы Android-смартфона 1 ноября 10:57 (UTC+04), Наука и технологии 779
Азербайджан в UFC: смена лидеров, новые имена и борьба за позиции - АНАЛИТИКА 1 ноября 10:43 (UTC+04), Спорт 820
ДТП на автомагистрали Алят–Астара: есть погибшие 1 ноября 10:31 (UTC+04), Общество 783
Около 100 тысяч человек приняли участие в протестах в Германии 1 ноября 10:32 (UTC+04), В мире 1 577
В Турции ввели ограничения на использование соцсетей подростками 1 ноября 10:28 (UTC+04), В мире 1 471
Полиция Албании применила водометы и слезоточивый газ против протестующих 1 ноября 10:28 (UTC+04), В мире 1 481
Иран нанес удары по 26 американским военным базам на Ближнем Востоке 1 ноября 10:25 (UTC+04), В мире 1 661
В Шеки автомобиль упал в овраг, есть погибший и пострадавшие 1 ноября 10:22 (UTC+04), Общество 746
Трамп рассказал о целях, которые США еще предстоит поразить в Иране 1 ноября 10:19 (UTC+04), В мире 1 547
В Баку на территории мясокомбината произошел пожар - ВИДЕО 1 ноября 10:15 (UTC+04), Общество 835
В Германии на фоне протестов пустуют полки в магазинах - ВИДЕО 1 ноября 10:12 (UTC+04), В мире 1 518
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 1 ноября 10:10 (UTC+04), Туризм
В Цюрихе протесты переросли в столкновения с полицией 1 ноября 10:05 (UTC+04), В мире 1 489
Анатомия двойных стандартов против Азербайджана - рассказывает доктор международного права для Day.Az 1 ноября 09:55 (UTC+04), Политика 5 610
Кадры протестов из Нюрнберга - ВИДЕО 1 ноября 09:52 (UTC+04), В мире 1 549
В Вене прошла массовая акция протеста 1 ноября 09:44 (UTC+04), В мире 1 500
В Париже протестующие забросали полицию бутылками с зажигательной смесью - ВИДЕО 1 ноября 09:40 (UTC+04), В мире 1 499
В Гамбурге участники протестов начали поджигать баррикады 1 ноября 09:37 (UTC+04), В мире 1 518
Китайский гиперкар попробуют разогнать до 500 км/ч на обычной дороге - ФОТО 1 ноября 09:35 (UTC+04), Автоновости 774
Во Франции в ходе протестов задержали более 500 человек 1 ноября 09:26 (UTC+04), В мире 1 435
ФБР обвинило КНДР во взломе Binance 1 ноября 09:23 (UTC+04), В мире 1 477
В Берлине задержали более 60 участников акций протеста 1 ноября 09:14 (UTC+04), В мире 1 473
Официальные курсы валют в Азербайджане 1 ноября 09:10 (UTC+04), Экономика
В Германии протестующие разграбили оружейный магазин 1 ноября 09:03 (UTC+04), В мире 1 458
Фарман Гасанов проиграл техническим нокаутом на турнире UFC в Лас-Вегасе 1 ноября 09:01 (UTC+04), Спорт 724
Декорации к Хэллоуину в США приняли за настоящий пожар - ВИДЕО 1 ноября 08:59 (UTC+04), В мире 1 529
Необычный железнодорожный мост в Швейцарии - ВИДЕО 1 ноября 08:36 (UTC+04), В мире 1 583
В ДР Конго число умерших от Эболы превысило 5 тысяч 1 ноября 08:18 (UTC+04), В мире 1 515
Баку как центр насыщенного международного диалога - ОБЗОР 1 ноября 08:00 (UTC+04), Политика 5 948
"Призрачный Вавилон": необычная скульптура итальянского художника - ВИДЕО 1 ноября 07:45 (UTC+04), Это интересно 755
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье 1 ноября 07:33 (UTC+04), Общество
Один из самых роскошных автомобилей 1930-х годов - ВИДЕО 1 ноября 07:01 (UTC+04), Автоновости 797
Машина для сдачи из прошлого века в США - ВИДЕО 1 ноября 06:14 (UTC+04), Это интересно 750
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 1 ноября 05:10 (UTC+04), Общество
В Китае запустили серийное производство робота-кентавра - ВИДЕО 1 ноября 04:30 (UTC+04), Наука и технологии 821
Британия может извиниться за свою роль в работорговле 1 ноября 03:16 (UTC+04), В мире 1 725
Цена газа в Европе в октябре выросла почти втрое 1 ноября 02:18 (UTC+04), Экономика 1 825
Земля попала в поток плазмы из корональной дыры на Солнце 1 ноября 01:40 (UTC+04), Это интересно 837
Гороскоп на 1 ноября - для каждого знака зодиака 1 ноября 01:01 (UTC+04), Это интересно 1 316
В столице Албании вспыхнули новые беспорядки: протестующие атаковали полицию - ВИДЕО 1 ноября 00:30 (UTC+04), В мире 1 891
Новый проект: «Формула власти Михаила Гусмана» - ПРЕМЬЕРНЫЙ ВЫПУСК - ВИДЕО 1 ноября 00:15 (UTC+04), Политика 7 412
Хроника Победы (01.11.2020): Черный день для армянского спецназа - ФОТО - ВИДЕО 1 ноября 00:01 (UTC+04), Политика 2 103
В Баку появился "Лабиринт из ящиков" - конструкция, состоящая из линий, пустот и пересечений - ФОТО 31 октября 23:49 (UTC+04), Культура 2 335
Между игроками "Карабаха" произошел конфликт в матче с "Габалой" - ВИДЕО 31 октября 23:29 (UTC+04), Спорт 906
А что, если легенда закончится иначе? Айдан Салахова переосмыслила историю Девичьей башни - ФОТО 31 октября 23:15 (UTC+04), Культура 940
Студенческие протесты охватили 34 города Германии - ВИДЕО 31 октября 23:10 (UTC+04), В мире 1 912
Аждар Багиров и Кянан Насибов завоевали "золото" ЧЕ U-23 в Неаполе - ОБНОВЛЕНО 31 октября 23:08 (UTC+04), Спорт 858
В рамках Бакинского международного фестиваля искусств показан спектакль «Зикра: ночь воспоминаний» - ФОТО 31 октября 22:55 (UTC+04), Культура 8 642
В Гяндже автомобиль столкнулся с мопедом, есть пострадавшие 31 октября 22:50 (UTC+04), Общество 825
Азербайджан впервые примет международную серию соревнований по плаванию на открытой воде - ФОТО 31 октября 22:33 (UTC+04), Спорт 897
Время - лучший судья: доказательство эффективности стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 31 октября 22:00 (UTC+04), Политика 10 127
Канада готова ждать смены власти в США при отсутствии торговой сделки 31 октября 21:41 (UTC+04), В мире 1 945
“Startup School 4” proqramının qalibləri müəyyənləşib: “Hogga” birinci yeri tutub - FOTO 31 октября 21:24 (UTC+04), Azərbaycanca 1 967
Во Франции более 15 тысяч человек вышли на акции протеста 31 октября 21:20 (UTC+04), В мире 1 923
В Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка "Да не споткнется твой бело-серый конь" - ФОТО 31 октября 21:00 (UTC+04), Культура 1 083
В Азербайджане водителей предупредили об ухудшении видимости на дорогах 31 октября 20:44 (UTC+04), Общество 859
Европа на грани социального взрыва - ОБЗОР от Azernews 31 октября 20:30 (UTC+04), В мире 7 500
Во Франции мобилизовали 70 тысяч силовиков на фоне массовых протестов 31 октября 20:16 (UTC+04), В мире 2 015
ФИФА раскрыла необычные цифры ЧМ U-15 по футболу в Баку 31 октября 19:59 (UTC+04), Спорт 918
"Азерхалча" представляет коллекцию "Фрукты" Самиры Аллахвердиевой и Сямы Мамедли в рамках Fly to Baku. Art Weekend - ФОТО 31 октября 19:41 (UTC+04), Культура 1 229
Трамп допустил подписание мирного соглашения России и Украины на саммите G20 31 октября 19:20 (UTC+04), В мире 2 151
Посольство США предупредило об угрозе теракта в Москве 31 октября 19:05 (UTC+04), В мире 2 198
Азербайджанский борец завоевал "бронзу" ЧМ по борьбе - ОБНОВЛЕНО 31 октября 18:59 (UTC+04), Спорт 1 119
В Гяндже произошло ДТП, есть пострадавшие 31 октября 18:56 (UTC+04), Общество 908
Четыре азербайджанских вольника поборются за "бронзу" ЧМ - ОБНОВЛЕНО 31 октября 18:52 (UTC+04), Спорт 1 081
В Баку состоялся концерт детских песен "От пера - к нотам" - ФОТО 31 октября 18:41 (UTC+04), Культура 1 035
Чемпионат мира U-15: Баку закрепляет за собой статус спортивной столицы мира 31 октября 18:30 (UTC+04), Спорт 3 508
Прогноз погоды в Азербайджане на 1 ноября 31 октября 18:15 (UTC+04), Общество
Таким Нью-Йорк был более 60 лет назад - ВИДЕО 31 октября 18:08 (UTC+04), В мире 2 207
Выделяются дополнительные средства на развитие научно-технологического парка в Ардебиле 31 октября 17:57 (UTC+04), В мире 2 103
Azərbaycanın qiymətli metallar bazarının həftəlik icmalı 31 октября 17:46 (UTC+04), Azərbaycanca 2 013
В Турции стартовали переговоры Эрдогана и Зеленского 31 октября 17:40 (UTC+04), В мире 2 217
Ислам Махачев заговорил о завершении карьеры в UFC 31 октября 17:33 (UTC+04), Спорт 992
Искусство, танец и забота о природе: в Ичеришехер открылась инклюзивная выставка "Полет без границ" в рамках Fly to Baku. Art Weekend - ФОТО 31 октября 17:25 (UTC+04), Культура 1 114
Məhkumlar hansı hallarda cəzalarının qalan hissəsini çəkməkdən azad edilə bilərlər? 31 октября 17:10 (UTC+04), Azərbaycanca 1 995
Зеленский прибыл с визитом в Турцию - ВИДЕО 31 октября 17:08 (UTC+04), В мире 2 187
Азербайджан приветствует выдвижение Феридуна Синирлиоглу на пост генсека ООН 31 октября 17:02 (UTC+04), Политика 2 214
По случаю Дня Победы на Бакинском бульваре состоится концерт 31 октября 16:58 (UTC+04), Общество 5 703
Благополучный Азербайджан - на фоне беснующегося мира - АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой 31 октября 16:40 (UTC+04), Политика 7 570
Директор ФИФА высоко оценил прошедший в Баку ЧМ U-15 31 октября 16:38 (UTC+04), Спорт 6 340
В Иране предупредили о незамедлительном ответе на любые угрозы 31 октября 16:32 (UTC+04), В мире 2 101
В Польше заявили о причине напряженности в стране 31 октября 16:18 (UTC+04), В мире 2 123
Она продолжает говорить… В Баку представили книгу стихов трагически погибшей Влады Ахундовой - ФОТО 31 октября 15:59 (UTC+04), Культура 1 009
В Гёйгёле автомобиль упал в овраг, есть пострадавший 31 октября 15:39 (UTC+04), Общество 827
От цифровых иллюзий до древних легенд: Фаиг Ахмед и Фарид Расулов представили новые коллекции в рамках Fly to Baku. Art Weekend - ФОТО 31 октября 15:27 (UTC+04), Культура 1 013
COVID-19 yenidən gündəmdə: Yeni ştamın yayılma riski artır 31 октября 15:17 (UTC+04), Azərbaycanca 1 997
Дорожная полиция обратилась к участникам дорожного движения - ВИДЕО 31 октября 15:08 (UTC+04), Общество 971
Pentaqon rəhbəri impiçmentlə üzləşə bilər 31 октября 14:58 (UTC+04), Azərbaycanca 1 911
Важная информация для собирающихся брать кредит 31 октября 14:53 (UTC+04), Общество 1 108
Azərbaycanın neft qiymətlərinin həftəlik icmalı 31 октября 14:43 (UTC+04), Azərbaycanca 1 893
Дакар-2026: кто представит Азербайджан на Юношеской Олимпиаде и каковы шансы на медали – ОБЗОР 31 октября 14:34 (UTC+04), Спорт 873
Azərbaycan vətəndaşlığı olmayan şəxslər təhsil krediti ala bilər? 31 октября 14:31 (UTC+04), Azərbaycanca 1 895
Между Москвой и Баку планируется запустить круизный лайнер 31 октября 14:05 (UTC+04), Туризм 9 709
Количество пассажирских мест в поездах Баку-Тбилиси-Баку увеличится - ФОТО 31 октября 13:51 (UTC+04), Общество 1 091
Еще новости