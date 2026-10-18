https://news.day.az/azerinews/1867909.html Türkiyə Prezidenti Azərbaycanı Müstəqilliyin Bərpası Günü ilə əlaqədar təbrik edib - FOTO Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycanı Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti sosial şəbəkələrdə paylaşım edib. "Ölkəm və millətim adından dost və qardaş Azərbaycanı "Müstəqilliyin Bərpası Günü" münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.
Türkiyə Prezidenti Azərbaycanı Müstəqilliyin Bərpası Günü ilə əlaqədar təbrik edib - FOTO
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycanı Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti sosial şəbəkələrdə paylaşım edib.
"Ölkəm və millətim adından dost və qardaş Azərbaycanı "Müstəqilliyin Bərpası Günü" münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Qardaşım, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə, kədərdə və sevincdə hər zaman bir olduğumuz Azərbaycan türkü qardaşlarıma salamlarımı çatdırıram", - deyə paylaşımda qeyd olunub.
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