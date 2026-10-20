Bu həftə üç bürc üçün maliyyə uğurları vəd edilir
Oktyabrın 19-dan 25-dək Oğlaq, Tərəzi və Qız bürclərinin maliyyə məsələlərində yeni imkanlarla qarşılaşacağı iddia olunur. Astroloqlar bu dövrdə qərarları tələsmədən verməyi və mövcud fürsətləri diqqətlə dəyərləndirməyi tövsiyə edirlər.
Day.Az xəbər verir ki, oğlaq bürcləri yeni gəlir mənbələri və işgüzar əməkdaşlıqlara yönələ bilər. Tərəzilər keçmiş layihələrə qayıdaraq yeni təklifləri nəzərdən keçirə bilərlər. Bu dövrdə şəxsi dəyərləri və maliyyə məqsədlərini yenidən qiymətləndirmək ön plana çıxır.
Qız bürclərinə isə investisiyalarını və işgüzar münasibətlərini təhlil etmək tövsiyə olunur. Astroloji proqnoza görə, bu həftə maliyyə qərarlarında yenidən qiymətləndirmə dövrü ola bilər. Qeyd edək ki, astroloji proqnozlar elmi əsaslarla təsdiqlənməyib və maliyyə qərarları üçün etibarlı proqnoz hesab edilmir.
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