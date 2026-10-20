https://news.day.az/azerinews/1868304.html Nizami və Binəqədi rayonlarına yeni prokurorlar təyin olunub Nizami rayon prokuroru Pərviz İbayev tutduğu vəzifədən azad olunub. Bu barədə Day.Az-a Baş Prokurorluqdan məlumat verilib. Baş Prokuror Kamran Əliyevin imzaladığı müvafiq əmrə əsasən, Bakı şəhəri Nizami rayon prokuroru Pərviz İbayev tutduğu vəzifədən azad olunaraq Bakı şəhəri Binəqədi rayon prokuroru vəzifəsinə təyin edilib.
Nizami və Binəqədi rayonlarına yeni prokurorlar təyin olunub
Baş prokuror Kamran Əliyevin müvafiq əmrinə əsasən, Bakı şəhəri Nizami rayon prokuroru Pərviz İbayev tutduğu vəzifədən azad olunaraq Bakı şəhəri Binəqədi rayon prokuroru vəzifəsinə təyin edilib.
Bu barədə Day.Az-a Baş Prokurorluqdan məlumat verilib.
Digər əmrlə Bakı şəhəri Binəqədi rayon prokuroru Fuad Məmmədov tutduğu vəzifədən azad olunaraq Bakı şəhəri Nizami rayon prokuroru vəzifəsinə təyin edilib.
Bundan başqa, Baş prokurorun müvafiq əmrinə əsasən Şirvan şəhər prokuroru Kamal Talıbov ikinci səlahiyyət müddətinə həmin rayon prokuroru vəzifəsinə təyin edilib.
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