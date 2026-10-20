https://news.day.az/azerinews/1868333.html Renka əsəbləşdi: “Subay adamla sevgili ola bilmərəm?” Rəqqasə Rəna Ağamuradova (Renka) şəxsi həyatı ilə bağlı sosial şəbəkələrdə yazılan şərhlərə əsəbiləşib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi sevgilisinin olduğunu açıqladıqdan sonra izləyicilərin onun münasibəti barədə irəli sürdüyü fikirlərə etiraz edib.

Renka əsəbləşdi: “Subay adamla sevgili ola bilmərəm?”

Azərbaycanca, 20 октября 2026 14:34 (UTC +04:00) 213
Renka əsəbləşdi:

Rəqqasə Rəna Ağamuradova (Renka) şəxsi həyatı ilə bağlı sosial şəbəkələrdə yazılan şərhlərə əsəbiləşib.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi sevgilisinin olduğunu açıqladıqdan sonra izləyicilərin onun münasibəti barədə irəli sürdüyü fikirlərə etiraz edib.

Renka sevgilisinin ailəli kişi olduğunu düşünənlərə münasibətini bildirərək, subay bir şəxslə münasibət qurmasının niyə təəccüblə qarşılandığını anlamadığını vurğulayıb.

"Mən subay adamla sevgili ola bilmərəm?" - deyə rəqqasə ona yazılan şərhlərə sərt cavab verib.

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