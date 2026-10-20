https://news.day.az/azerinews/1868374.html Sergen Yalçın Türkiyə yığmasına baş məşqçi təyin olundu Sergen Yalçın Türkiyənin Futbol üzrə Milli Komandasına baş məşqçi təyin olunub. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə NTV telekanalı məlumat yayıb. 53 yaşlı mütəxəssis yerli KİV-ə açıqlamasında milli komandaya rəhbərliyin onun üçün böyük şərəf olduğunu bildirib. "Bu, çox mühüm vəzifədir. Ay-ulduz hər şeydən üstündür.

Sergen Yalçın Türkiyə yığmasına baş məşqçi təyin olundu

Azərbaycanca, 20 октября 2026 16:18 (UTC +04:00) 240
Sergen Yalçın Türkiyə yığmasına baş məşqçi təyin olundu

Sergen Yalçın Türkiyənin Futbol üzrə Milli Komandasına baş məşqçi təyin olunub.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə NTV telekanalı məlumat yayıb.

53 yaşlı mütəxəssis yerli KİV-ə açıqlamasında milli komandaya rəhbərliyin onun üçün böyük şərəf olduğunu bildirib.

"Bu, çox mühüm vəzifədir. Ay-ulduz hər şeydən üstündür. Hər baş məşqçinin gəlmək istədiyi yerdir. Mənim üçün də qürur və xoşbəxtlik mənbəyidir. Hər kəsin dəstəyi ilə uğurlu milli komanda yolu bizi gözləyir. Xalqın yenidən Türkiyə millisinin arxasında dayanmasını təmin edəcəyik", - Yalçın deyib.

O, milli komanda ilə dörd illik müqavilə nəzərdə tutulduğunu və əsas hədəflərin Avropa çempionatı ilə dünya çempionatında iştirak etmək olduğunu vurğulayıb.

"Planımız Avropa və dünya çempionatıdır. Dörd illik müqavilə çox uzun müddət kimi görünməsin. Qarşıda iki turnir var", - mütəxəssis bildirib.

Qeyd edək ki, son olaraq "Beşiktaş" klubunda çalışan Yalçın ötən mövsümün sonunda komandadan ayrılıb. Futbolçu kimi Türkiyə millisində 37 oyun keçirən baş məşqçinin karyerasında Türkiyə Super Liqasının və Türkiyə Kubokunun qalibi olub.

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Узбекистан и Азербайджан реализуют проект по добыче золота в Кашкадарье - Шавкат Мирзиёев 21 октября 15:29 (UTC+04), Экономика 1 266
В Азербайджане проходят первенства страны по прыжкам на батуте и тамблингу 21 октября 15:16 (UTC+04), Спорт 624
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Стартап, поддерживаемый PASHA Holding, начинает сотрудничество с Referans Medical Group 21 октября 15:04 (UTC+04), Экономика 8 968
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась в Самарканде с первой леди Зимбабве 21 октября 14:59 (UTC+04), Официальная хроника 10 649
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Bakıda torpaq almaq lüksə çevrilir - Qiymətlər necədir? - VİDEO 21 октября 14:54 (UTC+04), Azərbaycanca 1 258
В Азербайджане отметили роль частного сектора в сохранении семейных ценностей 21 октября 14:47 (UTC+04), Общество 628
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии открытия в Самарканде Всемирного саммита на тему инвестиций в благополучие детей - ФОТО 21 октября 14:30 (UTC+04), Официальная хроника 9 197
В Азербайджане к ряду предпринимателей применены финансовые санкции 21 октября 14:22 (UTC+04), Экономика 1 338
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ЕС предложил построить прямую пассажирскую железнодорожную линию к СЭЗ Алят 21 октября 13:57 (UTC+04), Экономика 1 348
Президент Северной Македонии позвонила Президенту Ильхаму Алиеву 21 октября 13:55 (UTC+04), Официальная хроника 6 815
В Buta Gallery откроется экспозиция "Два взгляда. Один мир", объединяющая произведения Эльшана Караджи и Намига Мамедова 21 октября 13:50 (UTC+04), Культура 672
В Ашхабаде прошел первый день международной конференции и выставки "Нефть и газ Туркменистана - 2026" - ФОТО 21 октября 13:37 (UTC+04), Экономика 2 421
Азербайджан запретил въезд в страну десяткам граждан Турции 21 октября 13:25 (UTC+04), Политика 8 410
В Азербайджане задержали строителя, присвоившего свыше миллиона манатов клиентов 21 октября 13:23 (UTC+04), Общество 3 725
В 2027 году на Каспии могут начать работу новые контейнерные суда 21 октября 13:17 (UTC+04), Экономика 4 129
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ЕИБ изучает возможности финансирования железной дороги Север-Юг в Азербайджане 21 октября 13:00 (UTC+04), Экономика 4 108
Мирзоян заявил о положительном влиянии TRIPP на Армению 21 октября 12:58 (UTC+04), Политика 1 345
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 21 октября 12:50 (UTC+04), Общество 3 538
ЕС предлагает создать в Азербайджане "Сеть наставников для экспортеров" 21 октября 12:46 (UTC+04), Экономика 4 173
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