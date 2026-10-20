"Aygün Kazımovanın mənə 3000 dollar borcu var"
Müğənni Rəqsanə İsmayılova Xalq artisti Aygün Kazımova ilə bağlı maraqlı açıqlama verib.
Day.Az xəbər verir ki, Milli.Az-ın məlumatına görə, sənətçi "1001" şounun efirdə çıxışı zamanı vaxtilə repertuarı ilə bir çox müğənninin toy məclislərində tanınmasına kömək etdiyini bildirib. O, əvvəllər "bozbaş mahnılar oxuyur" deyərək tənqid olunduğunu, indi isə bəzi Xalq artistlərinin onun mahnılarını ifa etdiyini söyləyib.
Rəqsanə Aygün Kazımovanın da vaxtilə onun mahnılarından birini oxuduğunu açıqlayıb. Müğənninin sözlərinə görə, həmin vaxt Aygün Kazımova Rəhim Rəhimli vasitəsilə onunla əlaqə saxlayaraq mahnını ifa etmək üçün müraciət edib.
"Dedim ki, mahnıya 3 min dollar pul vermişəm. Heç olmasa, mahnıya və aranjimana xərclədiyim pulu qaytarın. Vermədilər. Aygün xanım bu gün də mənə borcludur", - deyə Rəqsanə bildirib.
İfaçı sonradan Aygün Kazımova ilə şəxsən danışdığını və aralarında razılıq əldə olunduğunu da qeyd edib. Bununla belə, mahnısının ifa edilməsinə baxmayaraq, ona heç bir ətir belə göndərilmədiyindən gileylənib.
Rəqsanənin bu açıqlaması şou-biznesdə müğənnilər arasındakı münasibətləri yenidən gündəmə gətirib.
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