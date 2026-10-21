https://news.day.az/azerinews/1868548.html Azərbaycan məktəblərində "TikTok"a giriş məhdudlaşdırıldı Azərbaycan məktəblərində "Tiktok"a giriş məhdudlaşdırılıb. Day.Az xəbər verir ki, bunu elm və təhsil nazirinin müavini Firudin Qurbanov "Rəqəmsal dövrdə ailə: transformasiyanın yeni sərhədləri" mövzusunda keçirilən Ailə forumunda deyib.
Azərbaycan məktəblərində "TikTok"a giriş məhdudlaşdırıldı
Azərbaycan məktəblərində "Tiktok"a giriş məhdudlaşdırılıb.
Day.Az xəbər verir ki, bunu elm və təhsil nazirinin müavini Firudin Qurbanov "Rəqəmsal dövrdə ailə: transformasiyanın yeni sərhədləri" mövzusunda keçirilən Ailə forumunda deyib.
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