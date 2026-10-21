https://news.day.az/azerinews/1868599.html Gürcüstandan azərbaycanlılar deportasiya olundu Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin Miqrasiya Departamentinin əməkdaşları 84 xarici ölkə vətəndaşını ölkədən deportasiya ediblər. Day.Az lent.az-a istinadən bildirir ki, bu barədə ölkənin Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Gürcüstandan azərbaycanlılar deportasiya olundu

Azərbaycanca, 21 октября 2026 15:03 (UTC +04:00) 220
Gürcüstandan azərbaycanlılar deportasiya olundu

Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin Miqrasiya Departamentinin əməkdaşları 84 xarici ölkə vətəndaşını ölkədən deportasiya ediblər.

Day.Az lent.az-a istinadən bildirir ki, bu barədə ölkənin Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Məlumata əsasən, Miqrasiya Departamentinin keçirdiyi kompleks tədbirlər nəticəsində Türkmənistan, Rusiya, Türkiyə, İordaniya, Misir, Hindistan, Azərbaycan, Livan, Nigeriya, Çin, Banqladeş, İraq, Kuba, Moldova, Panama, Səudiyyə Ərəbistanı və digər ölkələrin ümumilikdə 84 vətəndaşı Gürcüstandan çıxarılıb.

Qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun olaraq, deportasiya edilən şəxslərin Gürcüstana yenidən girişinə qadağa qoyulub.

Bildirilib ki, cari il ərzində Miqrasiya Departamentinin əməkdaşları tərəfindən Gürcüstandan 3400-dən çox şəxs deportasiya edilib.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#GÜRCÜSTAN
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

В Греции ограничат доступ детей до 15 лет к соцсетям 16:03 (UTC+04), В мире 65
Azərbaycanın “EXPO 2030 Ər-Riyad” sərgisində iştirakına dair müqavilə imzalanıb - FOTO 15:55 (UTC+04), Azərbaycanca 72
Volvo массово уволит сотрудников 15:51 (UTC+04), Автоновости 216
Bakda 3 məşhur restoran fəaliyyətini dayandırdı 15:49 (UTC+04), Azərbaycanca 40
Между увлечением и большим спортом: как развивается скалолазание в Азербайджане – РЕПОРТАЖ 15:43 (UTC+04), Спорт 239
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещены кадры встречи главы государства с главой МИД Индии - ВИДЕО 15:29 (UTC+04), Официальная хроника 2 069
Азербайджан и Узбекистан обменялись опытом в финансовой сфере - ФОТО 15:20 (UTC+04), Экономика 433
В Азербайджане изменят сроки пребывания некоторых военнослужащих в звании лейтенанта 15:07 (UTC+04), Общество 335
Рамиль Гасымов представил концерт в честь 100-летия видного композитора Рамиза Мустафаева - ФОТО 15:00 (UTC+04), Культура 344
Evlərdə qazla işləyən istilik sistemləri ləğv ediləcək? - Yeni plan - VİDEO 14:56 (UTC+04), Azərbaycanca 391
Казахстан планирует расширить поставки нефти через Азербайджан 14:52 (UTC+04), Экономика 387
В Азербайджане ужесточат наказание за финансирование терроризма 14:47 (UTC+04), Общество 370
Стрельба в Париже: есть погибший и раненые - ВИДЕО 14:44 (UTC+04), В мире 599
В Черном море затонуло судно с гражданами Азербайджана на борту: есть погибший и пропавшие 14:40 (UTC+04), Общество 4 467
В Азербайджане подготовлен новый законопроект в агросфере 14:23 (UTC+04), Экономика 425
Президент Ильхам Алиев поздравил народного художника Фархада Халилова 14:20 (UTC+04), Официальная хроника 391
CINEMO из 46 стран - в Баку наградили авторов лучших фильмов, снятых на мобильный телефон - ФОТО 14:17 (UTC+04), Культура 371
Индия поблагодарила Азербайджан 14:01 (UTC+04), Политика 3 713
Глава МИД Индии заявил об интересе компаний к энергосектору Азербайджана 13:54 (UTC+04), Политика 478
Азербайджанский национальный музей искусств представил свой опыт на международной конференции в Беларуси - ФОТО 13:45 (UTC+04), Культура 464
Азербайджан и Индия обсудили нормализацию армяно-азербайджанского конфликта 13:41 (UTC+04), Политика 497
В Азербайджане введут новый порядок закупок для госпредприятий 13:39 (UTC+04), Экономика 509
В последние годы между Азербайджаном и Индией существовали разногласия - Джейхун Байрамов 13:36 (UTC+04), Политика 519
Полиция Дубая пополнила автопарк китайским внедорожником 13:35 (UTC+04), Автоновости 449
В Турции произошел взрыв на шахте, есть погибшие - ВИДЕО 13:32 (UTC+04), В мире 856
Кайса Оллонгрен и Эльчин Амирбеков обсудили отношения ЕС и Азербайджана 13:24 (UTC+04), Политика 845
Хафиз Исмаилбейли вновь назначен аудитором Счетной палаты 13:18 (UTC+04), Общество 453
В Азербайджане подготовили новые правила для офицеров 13:05 (UTC+04), Общество 495
Команды Новой Каледонии и Французской Полинезии примут участие в FIFA U-15 в Баку - ФОТО 12:58 (UTC+04), Спорт 429
Азербайджан сохранил 24-е место в рейтинге УЕФА 12:50 (UTC+04), Спорт 440
Президент Ильхам Алиев вручил Фархаду Халилову орден «Истиглал» - ФОТО - ВИДЕО 12:44 (UTC+04), Официальная хроника 7 093
Народный художник Азербайджана Фархад Халилов награжден орденом «Истиглал» 12:36 (UTC+04), Официальная хроника 505
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 12:34 (UTC+04), Общество 646
В Баку появится новая станция метро 12:25 (UTC+04), Общество 6 980
Глава ИВ Ярдымлинского района представлен коллективу 12:22 (UTC+04), Общество 453
Дорожная полиция обратилась к пешеходам 12:20 (UTC+04), Общество 489
Телеканал Xəzər показал документальный фильм, посвященный генералу Арифу Гейдарову - ВИДЕО 12:16 (UTC+04), Политика 7 102
В метро готовят запуск новых путей - ПОДРОБНОСТИ 12:14 (UTC+04), Общество 554
Фестиваль в Индии: сотни пострадавших в результате ритуала - ВИДЕО 12:06 (UTC+04), В мире 606
Билл Гейтс призвал готовиться к 20 годам хаоса из-за ИИ 11:53 (UTC+04), Наука и технологии 479
Müasir Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər tarixini öyrənənlər üçün dəyərli əsər 11:50 (UTC+04), Azərbaycanca 547
Азербайджанский боец готовится к дебюту в UFC 11:38 (UTC+04), Спорт 454
Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса 11:31 (UTC+04), Общество 441
Стрельба на Западном берегу Иордана: есть пострадавшие 11:28 (UTC+04), В мире 1 109
Хорошая новость для миллионов жителей Азербайджана 11:21 (UTC+04), Общество 2 772
На этой станции бакинского метро завершилась реконструкция - ФОТО 11:19 (UTC+04), Общество 1 103
Цена на азербайджанскую нефть приблизилась к $122 11:16 (UTC+04), Экономика 1 211
Президент Ильхам Алиев принял главу МИД Индии - ФОТО - ВИДЕО 11:13 (UTC+04), Официальная хроника 12 094
PASHA Bank организовал обсуждение возможностей поддержки импортно-экспортных операций малого и среднего бизнеса 11:10 (UTC+04), Экономика 667
Могут ли в школах ограничить доступ к другим соцсетям? 11:04 (UTC+04), Общество 513
İlkin ödənişsiz ev sahibi olmaq mümkündürmü? - Yeni qaydalar fürsət YARADIR - VİDEO 10:53 (UTC+04), Azərbaycanca 623
В Ханкенди проходит международный форум по цифровой аналитике 10:50 (UTC+04), Общество 1 005
Сыну Кочаряна продлили арест 10:43 (UTC+04), В мире 633
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:40 (UTC+04), Туризм
Азербайджан первым использовал ковровые мотивы в дизайне банкнот - Эльдар Микаилзаде - ИНТЕРВЬЮ 10:22 (UTC+04), Культура 509
Арсен Венгер в Баку 10:14 (UTC+04), Спорт 608
Трамп требует себе третий срок 10:05 (UTC+04), В мире 725
Си Цзиньпин озвучил 5 программных приоритетов Китая 10:02 (UTC+04), В мире 1 347
В Азербайджане раскрыли бюджетные приоритеты на 2027 год 09:55 (UTC+04), Экономика 6 615
TRIPP и армянский транзит – каковы перспективы? - РАСКЛАД от Александра Караваева 09:50 (UTC+04), Политика 6 240
Классическое наследие Азербайджана - Назим Аливердибеков и Мамед Гулиев - ФОТО 09:41 (UTC+04), Культура 493
В Ашхабаде проходит заключительный день конференции и выставки OGT 2026 - ФОТО 09:28 (UTC+04), Экономика 1 384
SpaceX начала переговоры о доступе к десяткам тысяч вышек связи 09:21 (UTC+04), Наука и технологии 498
Курс азербайджанского маната к мировым валютам на 23 октября 09:10 (UTC+04), Экономика
Арда Гюлер продлил контракт с "Реалом" 09:00 (UTC+04), Спорт 533
DCO поможет Азербайджану привлечь инвестиции в цифровую экономику 08:52 (UTC+04), Экономика 744
Вниманию водителей: на этих дорогах Баку пробки - СПИСОК 08:40 (UTC+04), Общество 1 319
В Китае мощное землетрясение унесло жизни 16 человек - ВИДЕО 08:28 (UTC+04), В мире 1 652
Natiq Məmmədov – dövlətə və xalqa xidmətlə keçən 70 il 08:23 (UTC+04), Azərbaycanca 1 126
Детям приходится идти 12 километров до школы - ВИДЕО 08:13 (UTC+04), Общество 629
Армянская оппозиция все еще надеется «достать» Баку через СОР17 - о клоунаде в Ереване 08:00 (UTC+04), Политика 6 046
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
В этом поселке снизились цены на квартиры - ВИДЕО 06:27 (UTC+04), Общество 1 477
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:10 (UTC+04), Общество
Назван способ спасти данные на смартфоне 04:17 (UTC+04), Наука и технологии 659
В некоторых частях Баку и Масазыра не будет света 03:21 (UTC+04), Общество 2 333
Когда песня больше, чем мелодия и слова - вечер памяти Айгюн Бейляр - ФОТО 02:10 (UTC+04), Культура 689
Гороскоп на 23 октября - для каждого знака зодиака 01:27 (UTC+04), Это интересно 854
Турецкий депутат осудил заявления, направленные против Азербайджана - ВИДЕО 01:01 (UTC+04), Политика 1 194
Азербайджан поднял в ООН вопрос минной угрозы 00:25 (UTC+04), Политика 1 144
Хроника Победы (23.10.2020): Противник потерял контроль над войсками - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 1 215
В Азербайджане назвали самые популярные имена для новорожденных - СПИСОК 22 октября 23:43 (UTC+04), Общество 6 883
В Баку изменятся маршруты трех автобусов - ПОДРОБНОСТИ 22 октября 23:20 (UTC+04), Общество 835
В Азербайджане утверждена стратегия по достижению нулевых выбросов к 2060 г. 22 октября 23:00 (UTC+04), Экономика 3 035
Где в Баку подорожают квартиры из-за строительства метро? - ПРОГНОЗ 22 октября 22:46 (UTC+04), Общество 1 792
Технологии, а не ограничения: оборонные перспективы Азербайджана - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 22 октября 22:30 (UTC+04), Политика 6 291
Совет по медиа Азербайджана предупредил о дезинформации в турецких СМИ и соцсетях 22 октября 22:15 (UTC+04), Общество 724
Азербайджанец стал 12-кратным чемпионом Европы 22 октября 22:02 (UTC+04), Спорт 815
Иран выделит $20 млрд на импорт продукции 22 октября 21:46 (UTC+04), В мире 1 275
Председатель ОАО «Нахчыван Агросервис» арестован 22 октября 21:31 (UTC+04), Общество 2 695
Раскрыто число задержанных в результате протестов во Франции 22 октября 21:15 (UTC+04), В мире 1 270
Объявлены даты проведения ЧМ U-20 в Азербайджане и Узбекистане 22 октября 21:01 (UTC+04), Спорт 5 595
Развод за чужой счет: семьдесят две страницы для Пашиняна 22 октября 20:45 (UTC+04), Политика 6 534
Астрономы заглянули в первые пять минут существования Вселенной 22 октября 20:35 (UTC+04), Это интересно 775
BMW запустил программу добровольного увольнения 22 октября 20:20 (UTC+04), Автоновости 760
"Реал" впервые с 2023 года посетит церемонию Золотого мяча" 22 октября 20:01 (UTC+04), Спорт 847
В Китае произошло сильное землетрясение 22 октября 19:42 (UTC+04), В мире 1 415
В Азербайджане разъяснили правила восстановления трудовых пенсий 22 октября 19:24 (UTC+04), Общество 4 005
Azərbaycanda bəbirlərin ən çox yaşadığı ərazi bəlli oldu - MARAQLI 22 октября 19:18 (UTC+04), Azərbaycanca 1 335
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 22 октября 19:05 (UTC+04), Общество
Азербайджан и Норвегия провели политконсультации 22 октября 19:04 (UTC+04), Политика 1 426
Братство Азербайджана и Турции нерушимо – провокаторам указали на место 22 октября 19:00 (UTC+04), Политика 8 792
В МИД Азербайджана состоялась встреча со слушателями курса Национального университета обороны - ФОТО 22 октября 18:51 (UTC+04), Политика 3 697
Раскрыты показатели экспорта фруктов и овощей из Азербайджана за 8 месяцев 22 октября 18:40 (UTC+04), Экономика 1 469
Флорентино Перес пропустит Эль-Класико 22 октября 18:21 (UTC+04), Спорт 834
В парламенте Албании произошла драка между депутатами - ВИДЕО 22 октября 18:09 (UTC+04), В мире 1 464
Kəmaləddin Heydərov yeni qərar imzaladı - kimlərə şamil olunacaq? 22 октября 18:09 (UTC+04), Azərbaycanca 1 286
Узбекистан изучает опыт SOCAR в управлении поставками и хранением нефтепродуктов 22 октября 17:56 (UTC+04), Экономика 1 435
ING ожидает роста международных резервов Азербайджана 22 октября 17:48 (UTC+04), Экономика 1 411
В Баку раскрыли убийство, совершенное 25 лет назад 22 октября 17:43 (UTC+04), Общество 912
В Париже проходит демонстрация на фоне запрета на протесты - ВИДЕО 22 октября 17:38 (UTC+04), В мире 1 415
В Азербайджане сократят сроки казначейских платежей 22 октября 17:31 (UTC+04), Экономика 1 402
Avtomobili bu cür idarə edənlər CƏRİMƏLƏNƏCƏK 22 октября 17:32 (UTC+04), Azərbaycanca 1 445
SOFAZ увеличил активы до $74 млрд - ИНТЕРВЬЮ 22 октября 17:24 (UTC+04), Экономика 1 399
Во Франции намерены запретить незаконные демонстрации 22 октября 17:18 (UTC+04), В мире 3 851
Покатилов вошел в ТОП-3 Лиги чемпионов по количеству сейвов - ФОТО 22 октября 17:08 (UTC+04), Спорт 3 170
ДТП в Гяндже, есть пострадавшие 22 октября 17:06 (UTC+04), Общество 660
Azərbaycanlı gənc Oksford Universitetinin müəllimi oldu 22 октября 17:04 (UTC+04), Azərbaycanca 1 392
Азербайджан обсудил с китайской компанией проекты зеленой энергетики - ФОТО 22 октября 17:01 (UTC+04), Экономика 3 805
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в Самарканде ознакомилась с выставкой «Мир глазами ребенка» и мемориальным комплексом Имама аль-Бухари - ФОТО 22 октября 16:58 (UTC+04), Официальная хроника 17 601
Земельные участки в Баку: где ждать роста цен? 22 октября 16:33 (UTC+04), Общество 1 392
В Азербайджане расширят обмен данными между государством и бизнесом 22 октября 16:22 (UTC+04), Экономика 1 354
В Баку обсудили бизнес-модель "Зеленого энергетического коридора" - ФОТО 22 октября 16:16 (UTC+04), Экономика 1 349
Азербайджан обсудил с Всемирным банком проекты в энергетике 22 октября 16:12 (UTC+04), Экономика 1 404
В Баку задержали угонщиков мотоциклов и велосипедов 22 октября 16:01 (UTC+04), Общество 759
ING назвала Азербайджан наиболее устойчивым заемщиком в регионе Центральной Азии и Кавказа 22 октября 15:59 (UTC+04), Экономика 1 433
Азербайджан ждет смелых решений от Евросоюза - Эльчин Амирбеков 22 октября 15:55 (UTC+04), Политика 10 863
SOCAR и Eni обсудили расширение совместных проектов в третьих странах 22 октября 15:43 (UTC+04), Экономика 1 426
Глава МИД Индии посетит Азербайджан 22 октября 15:39 (UTC+04), Политика 4 056
На каком месте азербайджанский паспорт в мировом рейтинге? 22 октября 15:37 (UTC+04), Общество 925
В Баку наградили победителей VI Международного кинофестиваля буктрейлеров - ФОТО 22 октября 15:29 (UTC+04), Культура 704
Азербайджанские теннисисты примут участие в турнире в Риге 22 октября 15:13 (UTC+04), Спорт 3 392
Toy süfrəsində köhnə yemək təhlükəsi: Qonaqlara nə yedizdirirlər? - VİDEO 22 октября 15:09 (UTC+04), Azərbaycanca 1 409
Новое назначение в структуре Госагентства водных ресурсов Азербайджана 22 октября 15:00 (UTC+04), Общество 3 401
США начали эвакуацию военных на Ближнем Востоке 22 октября 14:57 (UTC+04), В мире 1 522
В системе госфинансов Азербайджана введут единые коды 22 октября 14:53 (UTC+04), Экономика 1 469
Культурный проект MEMİM пользуется популярностью в регионах страны - ФОТО 22 октября 14:49 (UTC+04), Культура 707
Назначен новый зампредседателя ЗАО «Бакинский метрополитен» 22 октября 14:47 (UTC+04), Общество 771
Хорошая новость для пользователей метро 22 октября 14:45 (UTC+04), Общество 4 711
Стало известно, кто рассудит матч "Сабах" - "Карабах" 22 октября 14:43 (UTC+04), Спорт 729
ЦБА о росте числа мгновенных платежей в Азербайджане 22 октября 14:37 (UTC+04), Экономика 1 447
Bu sənədə görə evsiz qala bilərsiz - Notarius belə unudur 22 октября 14:34 (UTC+04), Azərbaycanca 1 541
Назван максимальный срок службы iPhone 22 октября 14:30 (UTC+04), Наука и технологии 741
Депутаты Азербайджана будут наблюдать за выборами в Сербии 22 октября 14:22 (UTC+04), Политика 4 240
"Həzi Aslanov” stansiyasında təmir sabah yekunlaşır - RƏSMİ 22 октября 14:20 (UTC+04), Azərbaycanca 1 466
Армения вернет заблудившегося гражданина Азербайджана 22 октября 14:18 (UTC+04), Политика 8 821
Иран заявил о готовности к затяжной войне 22 октября 14:12 (UTC+04), В мире 1 517
Водитель автобуса в Баку отказался ехать из-за конфликта с пассажиром 22 октября 14:06 (UTC+04), Общество 840
В Азербайджане переименованы два муниципалитета Губинского района 22 октября 14:03 (UTC+04), Официальная хроника 707
В Ходжалы и Агдере отправили очередную группу переселенцев - ФОТО 22 октября 13:57 (UTC+04), Общество 713
Azərbaycanla bağlı saxta iddialar yayan şəxs dövlətə xəyanətdə ittiham olunur 22 октября 13:47 (UTC+04), Azərbaycanca 1 495
На mygov добавят новые услуги с искусственным интеллектом 22 октября 13:46 (UTC+04), Экономика 1 508
«Осенняя возможность» - выгодный наличный кредит от Банка Республика 22 октября 13:35 (UTC+04), Экономика 1 742
Германия выдаст Азербайджану разыскиваемого гражданина 22 октября 13:22 (UTC+04), Общество 845
В Азербайджане ускорили процесс подписания электронных договоров 22 октября 13:13 (UTC+04), Экономика 1 497
Пашинян назвал возможные сроки подписания мирного договора с Азербайджаном 22 октября 13:07 (UTC+04), Политика 1 689
Десять боксеров Азербайджана гарантировали себе медали чемпионата Европы U15 22 октября 13:00 (UTC+04), Спорт 3 566
В Баку состоялись первенства Азербайджана по прыжкам на батуте и тамблингу - ФОТО 22 октября 12:54 (UTC+04), Спорт 289
Назван объем исламских финансов в мире 22 октября 12:46 (UTC+04), Экономика 1 515
Yardımlının yeni icra başçısı kimdir? - DOSYE 22 октября 12:41 (UTC+04), Azərbaycanca 1 543
Какой будет погода завтра в Азербайджане? - ПРОГНОЗ 22 октября 12:37 (UTC+04), Общество 1 736
В Турции задержан экс-советник Эрдогана 22 октября 12:35 (UTC+04), В мире 4 596
Гигантский астероид рухнул в Северное море 22 октября 12:31 (UTC+04), Это интересно 803
Назначен новый глава ИВ Ярдымлинского района - РАСПОРЯЖЕНИЕ 22 октября 12:26 (UTC+04), Официальная хроника 8 068
Эльчин Юсубов освобожден от должности специального представителя Президента Азербайджана 22 октября 12:24 (UTC+04), Официальная хроника 3 445
Масштабные протесты студентов и преподавателей в Греции - ВИДЕО 22 октября 12:21 (UTC+04), В мире 4 564
Азербайджан планирует перейти на другой вид отопления 22 октября 12:14 (UTC+04), Общество 5 971
Михаил Гусман об информационной войне на Ближнем Востоке - ВИДЕО 22 октября 12:13 (UTC+04), Политика 6 795
Милли Меджлис осудил нарушения прав человека во время протестов во Франции 22 октября 12:13 (UTC+04), Политика 4 520
Qubanın iki bələdiyyəsinin adları dəyişdirilib 22 октября 12:12 (UTC+04), Azərbaycanca 1 348
Азербайджан подготовил правовую основу для внедрения исламских финансов 22 октября 12:07 (UTC+04), Экономика 1 503
Leonardo Art School и MiniBoss Business School запускают совместную программу «Творческий предприниматель» 22 октября 12:05 (UTC+04), Общество 7 482
Хорошая новость для получающих соцвыплаты 22 октября 12:02 (UTC+04), Общество 1 848
Batut gimnastikası və tamblinq üzrə ölkə birinciliyi keçirilib - FOTO 22 октября 12:01 (UTC+04), Azərbaycanca 1 442
Микрокредит для предпринимателей до 100 000 манатов и льготный период до 12 месяцев! (R) 22 октября 12:00 (UTC+04), Экономика 1 507
Обновленный Geely Coolray поступил в продажу 22 октября 11:54 (UTC+04), Автоновости 921
Sürücülər çaş-baş qaldı: Bu yolda necə hərəkət etmək lazımdır? - VİDEO 22 октября 11:53 (UTC+04), Azərbaycanca 1 559
В Азербайджане назвали срок принятия инвестрешения по проекту "зеленого" энергокоридора - ФОТО 22 октября 11:48 (UTC+04), Экономика 4 600
Футболист "Сабаха" вошел в историю Лиги чемпионов вместе с экс-легионером "Карабаха" 22 октября 11:40 (UTC+04), Спорт 760
Sonradan əldə edilən barışıq cəzaya necə təsir edir? 22 октября 11:35 (UTC+04), Azərbaycanca 1 495
Азербайджан и Италия подписали декларацию о стратегическом партнерстве 22 октября 11:34 (UTC+04), Экономика 7 809
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 22 октября 11:30 (UTC+04), Туризм
В Перу состоялась церемония открытия экспозиции карабахского ковра 22 октября 11:28 (UTC+04), Политика 1 686
Минфин Азербайджана усилит цифровизацию бюджетного прогнозирования 22 октября 11:22 (UTC+04), Экономика 1 447
Азербайджан ведет переговоры об открытии новых прямых рейсов 22 октября 11:17 (UTC+04), Экономика 11 023
Рекордный штраф для Meta 22 октября 11:14 (UTC+04), Наука и технологии 714
Apple заблокировала украденные iPhone во Франции - ВИДЕО 22 октября 11:09 (UTC+04), В мире 1 593
Проект "зеленого" энергокоридора из Азербайджана привлечет миллиардные инвестиции 22 октября 11:04 (UTC+04), Экономика 4 546
Веру в государство, в народ мы должны перенести в будущее - Эльдар Микаилзаде на платформе Baku Network - ВИДЕО 22 октября 11:00 (UTC+04), Политика 6 741
Əsgərliyə gedənlərin kredit borcları necə ödəniləcək? 22 октября 10:55 (UTC+04), Azərbaycanca 1 568
В Армении начались организационные работы по проектированию инфраструктуры TRIPP 22 октября 10:49 (UTC+04), Политика 5 149
Тариф на экспорт этой продукции из Азербайджана вырос в 20 раз 22 октября 10:46 (UTC+04), Экономика 1 549
Названо число кораблей США на Ближнем Востоке 22 октября 10:40 (UTC+04), В мире 1 564
В какие страны азербайджанцы ездят чаще всего? 22 октября 10:32 (UTC+04), Общество 786
В Баку состоялась конференция по цифровой финансовой экосистеме - ФОТО 22 октября 10:27 (UTC+04), Экономика 2 012
Азербайджан с начала года посетили почти 2 млн иностранцев: кто приезжает чаще всех? 22 октября 10:22 (UTC+04), Туризм 3 799
Азербайджанская нефть подорожала 22 октября 10:19 (UTC+04), Экономика 1 673
Трамп о последствиях ударов США по наркокартелям в Тихом океане 22 октября 10:15 (UTC+04), В мире 1 570
МВФ ожидает дальнейшего укрепления платежного баланса Азербайджана 22 октября 10:09 (UTC+04), Экономика 1 563
В следующем месяце будут пятидневные каникулы - ДАТЫ 22 октября 10:05 (UTC+04), Общество 10 787
Еще новости