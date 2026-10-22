Azərbaycanda bu sahədə inkişaf strategiyası təsdiqlənib
Azərbaycanda aşağıkarbonlu iqtisadiyyata keçidin sürətləndirilməsi, istixana qazı emissiyalarının azaldılması və ətraf mühitin qorunması istiqamətində uzunmüddətli inkişaf strategiyası təsdiq edilib.
Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov müvafiq qərar imzalayıb.
Strategiyanın əsas məqsədi ölkənin sosial-iqtisadi inkişafını ekoloji dayanıqlılıq prinsipləri ilə uzlaşdırmaq, iqtisadiyyatın karbon emissiyalarından asılılığını mərhələli şəkildə azaltmaq və iqlim dəyişmələrinin mənfi təsirlərinin məhdudlaşdırılmasına töhfə verməkdir.
Aşağıkarbonlu inkişafa keçid enerji istehsalı və istehlakı, sənaye, nəqliyyat, kənd təsərrüfatı və digər iqtisadi sahələrdə daha səmərəli və ekoloji cəhətdən dayanıqlı yanaşmaların tətbiqini nəzərdə tutur. Bu istiqamətdə enerji səmərəliliyinin artırılması, bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadənin genişləndirilməsi və təbii resursların daha səmərəli idarə olunması mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Strategiyanın həyata keçirilməsi Azərbaycanın iqlim dəyişmələri ilə mübarizə üzrə beynəlxalq öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə və yaşıl investisiyaların təşviqinə dəstək məqsədi daşıyır.
Sənəd ölkədə uzunmüddətli ekoloji və iqtisadi hədəflərin uzlaşdırılması, dayanıqlı inkişafın təmin edilməsi və aşağıkarbonlu iqtisadiyyat modelinə keçidin istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi baxımından əhəmiyyətlidir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре