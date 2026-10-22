Leonardo İncəsənət Məktəbi x MiniBoss Biznes Məktəbi Birgə ~ Yaradıcı Sahibkarlıq Proqramına Başladı
Leonardo İncəsənət Məktəbi və MiniBoss Biznes Məktəbi, 8-13 yaşlı uşaqlar üçün incəsənət, innovasiya və sahibkarlığın əsaslarını birləşdirən "Yaradıcı Sahibkar: Yaradıcılıqdan Biznesə" adlı birgə təhsil proqramının başladığını elan edib.
Yaradıcı Sahibkar proqramı uşaqlara yaradıcılığı bizneslə birləşdirmək, komanda işi bacarıqlarını inkişaf etdirmək və öz ideyalarını reallığa çevirmək üçün ilk addımlarını atmaq imkanı verir.
İştirakçılar dörd-beş nəfərlik komandalarda işləyəcək və 90 akademik saatlıq kursu bitirəcəklər. Onlar layihələrini Startup Forumunda təqdim etmək, MiniBoss Milli Çempionatında yarışmaq və startaplarını daha da inkişaf etdirmək üçün qrant uğrunda mübarizə aparmaq imkanı əldə edəcəklər.
Proqram iki mərhələdən ibarətdir:
Yaradıcı Laboratoriya - ideyaları araşdırmaq, məhsullar yaratmaq, loqotiplər dizayn etmək və brend kimliyini inkişaf etdirmək.
Biznes Laboratoriyası - sahibkarlığın əsaslarını, hədəf auditoriyanı, qiymətləri, biznes modellərini, marketinq və satışları öyrənmək.
İştirakçılar dörd-beş nəfərlik komandalarda işləyəcək və 90 akademik saatlıq kursu bitirəcəklər. Onlar layihələrini Startup Forumunda təqdim etmək, MiniBoss Milli Çempionatında yarışmaq və startaplarını daha da inkişaf etdirmək üçün qrant uğrunda mübarizə aparmaq imkanı əldə edəcəklər.
Tədrisləri başa vurduqdan sonra iştirakçılar proqramda iştiraklarını təsdiqləyən fərdi sertifikatlar alacaqlar.
Proqramın məqsədi uşaqlara yaradıcı ideyaları maddi məhsullara çevirməyi, öz brendlərini qurmağı və biznes layihələrini inkişaf etdirməyi öyrətməkdir.
MiniBoss Biznes Məktəbi 27 ölkədə 70-dən çox filialı olan beynəlxalq təhsil şəbəkəsidir. Onun metodologiyası 6-17 yaşlı uşaqların sahibkarlıq potensialını açmağa, liderlik bacarıqlarını inkişaf etdirməyə və sahibkarlıq düşüncə tərzini inkişaf etdirməyə yönəlmişdir.
Hər il MiniBoss tələbələri layihələrini Startup Forumunda təqdim edir və milli və beynəlxalq çempionatlarda iştirak edərək dəyərli təcrübə qazanır və biliklərini genişləndirirlər.
Proqramın bir hissəsi olaraq, tələbələr təkcə biznes ideyaları inkişaf etdirmir, həm də onları həyata keçirmək üçün qrantlar alır, layihələrini real biznes müəssisələrinə çevirir və ilk gəlirlərini əldə edirlər. Bu yanaşma uşaqlara praktik sahibkarlıq bacarıqları qazanmağa, maliyyə məsuliyyətini inkişaf etdirməyə və gələcək biznes səyləri üçün təməl qoymağa kömək edir.
Leonardo İncəsənət Məktəbi, təkcə bədii istedadı deyil, həm də yaradıcı düşüncə, təxəyyül və innovasiya qabiliyyətini inkişaf etdirməyə həsr olunmuş beynəlxalq müasir incəsənət məktəbləri şəbəkəsidir.
Unikal tədris metodologiyası və xüsusi hazırlanmış tədris planı vasitəsilə məktəb həm uşaqlara, həm də böyüklərə rəsm çəkməyi öyrənməyə, yaradıcılıqlarını ifadə etməyə və vizual təxəyyüllərini inkişaf etdirməyə kömək edir.
Qeydiyyat və əlavə məlumat:
• Telefon: +994 10 226 56 65
• Ünvan: Ağ Şəhər, 2-ci Yaşıl Ada Küçəsi, Təməl Park
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