Azərbaycanda yanğın səbəbləri ilə bağlı xoşagəlməz statistika - RƏSMİ
Cari il ərzində Azərbaycanda qeydə alınan yanğınların 50%-i elektrik avadanlıqlarının quraşdırılması və istismarı zamanı yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının pozulması səbəbindən baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Trend-in sorğusuna cavab olaraq bildirilib.
Məlumata görə, yanğınların 18%-i nəqliyyat vasitələrinin istismarı zamanı qayda pozuntuları, 6%-i odla ehtiyatsız davranış, 1%-i tütün məhsullarından istifadə, 1%-i isə məişətdə qaz, kerosin, benzin və digər yanacaqlarla işləyən qurğuların istismarı zamanı yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının pozulması ilə əlaqədar olub.
Nazirlikdən qeyd edilib ki, cari il ərzində statistikada qeydə alınan yanğınların 9%-ni qəsdən yandırma halları təşkil edib.
Yanğınların baş verdiyi yerlər üzrə bölgüsünə əsasən, hadisələrin 60%-i çoxmənzilli yaşayış binalarında və fərdi yaşayış evlərində, 22%-i nəqliyyat vasitələrində, 7%-i sosial-məişət və mədəniyyət təyinatlı binalarda qeydə alınıb.
Yanğınların 3%-i ticarət obyektlərində, 2%-i əkin üçün nəzərdə tutulan sahələrdə, 1%-i isə açıq sahələrdə baş verib.
Xatırladaq ki, 2026-cı ilin birinci yarımilliyinin (yanvar-iyun) rəsmi statistikasına əsasən, Azərbaycanda baş verən yanğınlarda 22 nəfər həlak olub, 71 nəfər isə xəsarət alıb
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