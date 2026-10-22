Xaricə satdığımız meyvə-tərəvəzin 83%-i həmin ölkəyə gedir
2026-cı ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanın meyvə-tərəvəz ixracında dəyər ifadəsində ilk beş yeri Rusiya, İtaliya, Almaniya, Belarus və Gürcüstan tutub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən Trend-in sorğusuna cavab olaraq bildirilib.
Məlumata görə, bu ilin ilk səkkiz ayında Azərbaycandan ümumilikdə 637,1 milyon ABŞ dolları dəyərində 540,9 min ton meyvə-tərəvəz ixrac olunub.
Bu dövrdə Rusiyaya 529,5 milyon dollar dəyərində 462,2 min ton məhsul göndərilib. Rusiyanın Azərbaycanın ümumi meyvə-tərəvəz ixracının dəyərində payı 83,1% təşkil edib.
İkinci yerdə qərarlaşan İtaliyaya 27,7 milyon dollar dəyərində 2 min ton, Almaniyaya 17,4 milyon dollar dəyərində 1,2 min ton, Belarusa 13,9 milyon dollar dəyərində 12,7 min ton, Gürcüstana isə 10 milyon dollar dəyərində 31,5 min ton meyvə-tərəvəz ixrac edilib. Bu ölkələrin ixracın ümumi dəyərində payı müvafiq olaraq 4,3%, 2,7%, 2,2% və 1,6% olub.
Rusiyaya ixrac olunan əsas məhsullar arasında pomidor, şaftalı və nektarin, çiyələk, fındıq ləpəsi və alma yer alıb. Bu ölkəyə 160,8 milyon dollar dəyərində 134,5 min ton pomidor, 85,2 milyon dollar dəyərində 61 min ton şaftalı və nektarin, 81,5 milyon dollar dəyərində 55,3 min ton çiyələk göndərilib.
İtaliyaya ixracın tamamını - 27,7 milyon dollar dəyərində 2 min ton məhsulu fındıq ləpəsi təşkil edib. Almaniyaya da əsasən bu məhsul ixrac olunub: 17,2 milyon dollar dəyərində 1,1 min ton.
Belarusa ixracda dəyər baxımından pomidor və kartof, Gürcüstana ixracda isə soğan və pomidor üstünlük təşkil edib.
Nazirliyin məlumatına əsasən, 2025-ci ilin tam yekunları üzrə Azərbaycanın meyvə-tərəvəz ixracında ilk beşlikdə Rusiya, Almaniya, Türkiyə, Ukrayna və Belarus yer alıb. Ötən il ölkədən ümumilikdə 901,5 milyon dollar dəyərində 846 min ton meyvə-tərəvəz ixrac olunub.
İl ərzində Rusiyaya 696,5 milyon dollar dəyərində 704,7 min ton, Almaniyaya 40,8 milyon dollar dəyərində 3,9 min ton, Türkiyəyə 31,3 milyon dollar dəyərində 28,4 min ton, Ukraynaya 27,5 milyon dollar dəyərində 31,1 min ton, Belarusa isə 22 milyon dollar dəyərində 19 min ton məhsul göndərilib. Həmin ölkələrin ümumi ixracın dəyərində payı müvafiq olaraq 77,3%, 4,5%, 3,5%, 3% və 2,4% təşkil edib.
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