Azərbaycan nefti bahalaşıb
İtaliyanın Augusta limanında CIF bazisi üzrə Azərbaycanın "Azeri Light" markalı neftinin qiyməti əvvəlki göstərici ilə müqayisədə 2,25 ABŞ dolları və ya 1,88 faiz artaraq bir barel üçün 121,95 ABŞ dollarına çatıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə neft bazarı iştirakçılarının məlumatında bildirilib.
Qeyd olunub ki, Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazisi üzrə "Azeri Light" markalı neftin bir barelinin qiyməti 2,24 ABŞ dolları və ya 2,05 faiz artaraq 111,35 ABŞ dolları təşkil edib.
"Urals" markalı xam neftin qiyməti əvvəlki göstərici ilə müqayisədə 2,54 ABŞ dolları və ya 2,88 faiz artaraq bir barel üçün 90,85 ABŞ dollarına çatıb.
Şimal dənizində hasil edilən "Dated Brent" markalı neftin qiyməti isə əvvəlki göstərici ilə müqayisədə 2,65 ABŞ dolları və ya 2,21 faiz artaraq bir barel üçün 122,44 ABŞ dolları olub.
Azərbaycanın 2026-ci il dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 ABŞ dolları səviyyəsində hesablanıb.
"Trading Economics"in məlumatına görə, cümə günü xam neftin bir barelinin qiyməti 100 dolları ötüb.
"Yəməndəki husilərin Səudiyyə Ərəbistanına hücumlarının intensivləşməsi və ABŞ-ın İrana qarşı yeni zərbələr endirə biləcəyi barədə məlumatlar Yaxın Şərqdə neft tədarükü ilə bağlı riskləri artırıb. Nəticədə neft qiymətləri son beş həftənin ən yüksək səviyyələrinə yaxınlaşıb.
İranın dəstəklədiyi husilər Səudiyyə Ərəbistanının Qırmızı dəniz sahilində yerləşən Yanbu limanına son hücumlara, eləcə də dünyanın ən böyük xam neft ixracatçısının neft yatağına və hava limanına endirilən ölümcül zərbələrə görə məsuliyyəti üzərlərinə götürüblər.
Bununla yanaşı, ABŞ və İsrail hərbçilərinin gələn ay keçiriləcək aralıq seçkilərdən sonra İrana qarşı yeni hücum planları hazırladığı bildirilir. Bu hücumlarda İranın enerji infrastrukturunun əsas hədəflərdən biri ola biləcəyi qeyd olunur.
Bölgədə gərginliyin artmasına və Hörmüz boğazından keçən gəmiçiliyə təhdidlərə baxmayaraq, Fars körfəzindən xam neft ixracı müharibədən əvvəlki səviyyələrə yaxınlaşıb.
Avropada isə Ukrayna bu həftə Rusiyanın neft emalı zavodlarına hücumlarını intensivləşdirib. Bu, ABŞ və Rusiya arasında dizel yanacağının tədarükünü əhatə edən razılaşma fonunda baş verib", - məlumatda qeyd edilib.
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