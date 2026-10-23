XİN Caişankarın Bakıya səfəri barədə məlumat yaydı - FOTO
Oktyabrın 23-də Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ölkəmizə səfəri çərçivəsində Hindistan Respublikasının xarici işlər naziri Subrahmanyam Caişankar ilə görüşüb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, nazirlər arasında baş tutan təkbətək görüş, daha sonra hər iki tərəfin nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə davam edib.
Görüş zamanı Azərbaycan-Hindistan münasibətlərinin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, habelə regional və beynəlxalq gündəmin aktual məsələləri müzakirə olunub.
Nazir Ceyhun Bayramov iki ölkə arasında münasibətlərin qarşılıqlı hörmət, suverenlik və dövlətlərin bərabər hüquqluğu prinsipləri əsasında inkişaf etdirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayıb.
Yüksək səviyyəli təmasların, Xarici İşlər Nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələrin ikitərəfli dialoqun inkişafında mühüm rol oynadığı qeyd olunub.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyev və Hindistanın Baş naziri cənab Narendra Modi arasında Bişkek şəhərində Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının sammiti çərçivəsində görüşünün iki ölkə arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin irəlilədilməsi istiqamətində əhəmiyyəti vurğulanıb.
Görüşdə, iqtisadi-ticarət sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi, ticarət dövriyyəsinin artırılması və qarşılıqlı investisiyaların təşviqi məsələləri müzakirə edilib. Enerji, əczaçılıq, kənd təsərrüfatı, informasiya texnologiyaları, habelə digər qarşılıqlı maraq doğuran digər sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanları vurğulanıb.
Azərbaycanın Şərq-Qərb və Şimal-Cənub dəhlizləri çərçivəsindəki strateji rolu və nəqliyyat-logistika potensialı, Azərbaycanda infrastrukturun yaratdığı imkanlar diqqətə çatdırılıb. Bununla yanaşı, birbaşa təyyarə reyslərinin qarşılıqlı turist səfərləri üçün yaratdığı imkanların əhəmiyyəti vurğulanıb.
Humanitar və mədəni əlaqələrin, turizmin, təhsil və elm sahələrində əməkdaşlığın inkişafının xalqlar arasında qarşılıqlı anlaşmanın möhkəmləndirilməsinə töhfə verdiyi qeyd olunub.
Görüşdə, həmçinin BMT, Qoşulmama Hərəkatı, AQEM, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər çoxtərəfli platformalar çərçivəsində əməkdaşlıq məsələləri nəzərdən keçirilib.
Bununla yanaşı, Cənubi Qafqaz regionunda son inkişaflar, Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılması prosesi, etimad-quruculuğu tədbirləri, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aparılan bərpa və yenidənqurma işləri, eləcə də mina təhlükəsi barədə qarşı tərəfə məlumat verilib.
Nazirlər həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər ikitərəfli və regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.
Yekunda mətbuat konfransı keçirilib və nazirlər mətbuat konfransında bəyanatlarla çıxış ediblər.
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