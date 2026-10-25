AFFA rəhbərliyi dünya çempionatında mübarizə aparan millimizin oyununu izləyib
Hövsan Yarış Kompleksini ziyarət edən AFFA prezidenti Rövşən Nəcəf Azərbaycan-Andorra qarşılaşmasını izləməklə yanaşı, kompleksdə yaradılmış şəraitlə və oyunların müxtəlif hava şəraitində keçirilməsi üçün görülən hazırlıq işləri ilə tanış olub.
AFFA-dan bildirilib ki, millimizin 1:0 hesablı qələbəsi tribunada oyunu canlı izləyən valideynlər və federasiya nümayəndələri tərəfindən böyük coşqu ilə qarşılanıb. İkinci oyun günü həm meydanda mübarizə aparan yeniyetmə futbolçular, həm də onları tribunadan dəstəkləyən ailə üzvləri üçün beynəlxalq turnir atmosferini yaxından yaşamaq baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalı gənc futbolçuların beynəlxalq səviyyədə dəyərli təcrübə qazanması üçün mühüm platformadır. Müxtəlif ölkələrin təmsilçiləri ilə qarşılaşan oyunçular yüksəksəviyyəli rəqabət mühitində bacarıqlarını nümayiş etdirir, təcrübə toplayır və futbol karyeralarının ilk mühüm addımlarını atırlar.
Hövsan Yarış Kompleksinin infrastrukturu eyni vaxtda 20 oyunun keçirilməsini təmin edir. Hər meydançada gün ərzində 10-dək qarşılaşma təşkil olunur. Yeni quraşdırılmış peşəkar işıqlandırma sistemləri sayəsində oyunlar axşam saatlarında da fasiləsiz davam edir.
FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalı oktyabrın 30-da başa çatacaq. Turnirin son oyunları Bakı Kristal Zalında keçiriləcək.
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