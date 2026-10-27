Təkrarlanan yalanlara niyə inanırıq? – Psixoloqlardan açıqlama
Yalan məlumatların dəfələrlə təkrarlanması insanların onları doğru hesab etməsinə səbəb ola bilər. Psixologiyada bu hadisə "həqiqət illüziyası effekti" adlanır.
Day.Az xəbər verir ki, psixoloq Yelena Şpagina bildirir ki, insanlar əvvəllər eşitdikləri fikirləri daha inandırıcı qəbul etməyə meyilli olurlar.
Araşdırmalar göstərir ki, bu təsir hətta məlumatın həqiqətə uyğun olmadığı hallarda da müşahidə edilə bilər. Bunun səbəblərindən biri beynin təkrarlanan məlumatı daha asan emal etməsidir. İnsan bir fikirlə dəfələrlə qarşılaşdıqda, onu daha tez xatırlayır və bu tanışlıq hissini doğruluq əlaməti kimi qəbul edə bilər.
Mütəxəssisin sözlərinə görə, insanın məlumatın yalan olduğunu əvvəlcədən bilməsi belə bu təsiri tam aradan qaldırmır. Buna görə də məlumatı qiymətləndirərkən onun neçə dəfə təkrarlandığına deyil, etibarlı mənbələrlə təsdiqlənib-təsdiqlənmədiyinə diqqət yetirmək vacibdir.
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