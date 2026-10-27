https://news.day.az/azerinews/1869924.html Küçədə meyit tapıldı Qazaxda 53 yaşlı kişinin meyiti tapılıb. Day.Az unikal-a istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Çaylı kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini 1973-cü il təvəllüdlü A.Hüseynovun meyiti kənd tam orta məktəbinin yaxınlığında aşkarlanıb. İlkin məlumata görə, A.Hüseynov ürək tutmasından vəfat edib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Küçədə meyit tapıldı
Qazaxda 53 yaşlı kişinin meyiti tapılıb.
Day.Az unikal-a istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Çaylı kəndində qeydə alınıb.
Kənd sakini 1973-cü il təvəllüdlü A.Hüseynovun meyiti kənd tam orta məktəbinin yaxınlığında aşkarlanıb.
İlkin məlumata görə, A.Hüseynov ürək tutmasından vəfat edib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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