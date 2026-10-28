https://news.day.az/azerinews/1870060.html Psixoloq heç nə etməməyin faydalarını açıqladı Rusiyalı psixoloq Larisa İsupova bildirib ki, vaxtaşırı heç nə etməmək və şüurlu şəkildə dincəlmək stressi azaltmağa, gərginlikdən qurtulmağa və əhval-ruhiyyəni yaxşılaşdırmağa kömək edir.
Psixoloq heç nə etməməyin faydalarını açıqladı
Rusiyalı psixoloq Larisa İsupova bildirib ki, vaxtaşırı heç nə etməmək və şüurlu şəkildə dincəlmək stressi azaltmağa, gərginlikdən qurtulmağa və əhval-ruhiyyəni yaxşılaşdırmağa kömək edir.
Day.Az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, gündəlik həyatın daimi gərginliyi fonunda insanın özünə vaxt ayırması həm bədənin, həm də beynin dincəlməsi üçün vacibdir. Bu, tənbəllik deyil, əksinə, sağlamlıq üçün faydalı vərdişdir.
Psixoloq vurğulayıb ki, əsl istirahət zamanı insan narahatedici fikirlərdən də uzaqlaşmalıdır. Bunun üçün xoş fəaliyyətlər planlaşdırmaq və xəyal qurmaq faydalıdır. Bu yanaşma daxili rahatlığı və stresə qarşı dayanıqlılığı artırır.
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