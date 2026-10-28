https://news.day.az/azerinews/1870204.html Sükan arxasında bunu etmək olmaz - 50 manat cəriməsi var Azərbaycanda sükan arxasında telefonu əlində saxlayaraq istifadə edən sürücülərin pozuntusu foto və video qeydiyyat vasitələri ilə qeydə alınacaq.

Sükan arxasında bunu etmək olmaz - 50 manat cəriməsi var

Azərbaycanca, 28 октября 2026 11:37 (UTC +04:00) 153
Sükan arxasında bunu etmək olmaz

Azərbaycanda sükan arxasında telefonu əlində saxlayaraq istifadə edən sürücülərin pozuntusu foto və video qeydiyyat vasitələri ilə qeydə alınacaq.

Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin oktyabrın 27-də keçirilən iclasında müzakirə olunan İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsində öz əksini tapıb.

Məlum olduğu kimi, bəzi inzibati xətalar foto və ya video qeydiyyat funksiyalarına malik xüsusi texniki vasitələrin köməyi ilə aşkar edilə bilir və bu zaman icraatın aparılması qaydası ənənəvi icraatın aparılmasından fərqli qaydada həyata keçirilir.

İnzibati Xətalar Məcəlləsinə görə, nəqliyyat vasitəsinin hərəkəti zamanı sürücünün telefonu əldə saxlamaqla ondan istifadə etməsinə görə 50 manat məbləğində cərimə edilir.

Həmçinin, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının razılığı olmadan və ya nəqliyyat vasitələrində reklamın yerləşdirilməsi qaydaları pozulmaqla nəqliyyat vasitələrində reklamın yayılmasına görə fiziki şəxslər 30 manatdan 50 manatadək məbləğdə, vəzifəli şəxslər 150 manatdan 200 manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər 1 500 manatdan 2000 manatadək məbləğdə cərimə edilir.

Qanun layihəsində nəqliyyat vasitəsinin hərəkəti zamanı sürücünün telefonu əldə saxlamaqla ondan istifadə etməsinin və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının razılığı olmadan və ya nəqliyyat vasitələrində reklamın yerləşdirilməsi qaydaları pozulmaqla nəqliyyat vasitələrində reklamın yayılmasının da foto və ya video qeydiyyat funksiyalarına malik xüsusi texniki vasitələrin köməyi ilə aşkar edilməsi təklif edilir.

Sadə dillə desək, sürücünün nəqliyyat vasitəsini idarə edərkən telefonu əlində saxlayaraq istifadə etməsi foto və ya video qeydiyyat funksiyasına malik xüsusi texniki vasitələrlə aşkar edilə biləcək və sürücü bu əmələ görə 50 manat cərimələnəcək.

Eyni zamanda, nəqliyyat vasitələrində müvafiq icra hakimiyyəti orqanının razılığı olmadan və ya reklamın yerləşdirilməsi qaydalarını pozmaqla reklam yayılması da həmin texniki vasitələrlə qeydə alına biləcək. Bu əmələ görə fiziki şəxslər 30 manatdan 50 manatadək, vəzifəli şəxslər 150 manatdan 200 manatadək, hüquqi şəxslər isə 1 500 manatdan 2 000 manatadək cərimələnəcəklər.

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В Баку снесут восемь аварийных зданий: сколько выплатят жильцам? 27 октября 13:43 (UTC+04), Общество 985
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu çərçivəsində “Biznes dialoqu” adlı panel sessiyası keçirilib - FOTO 27 октября 13:42 (UTC+04), Azərbaycanca 884
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Азербайджанское агентство заключит соглашение с Apple 27 октября 13:30 (UTC+04), Экономика 883
Как изменятся расходы Азербайджана на полицию, суды и прокуратуру? 27 октября 13:24 (UTC+04), Общество 624
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 27 октября 13:20 (UTC+04), Общество 654
Назначен новый начальник Пенитенциарной службы Азербайджана 27 октября 13:12 (UTC+04), Официальная хроника 610
Мирсалех Сеидов освобожден от должности заместителя министра юстиции — начальника Пенитенциарной службы Азербайджана 27 октября 13:08 (UTC+04), Официальная хроника 648
Geely разрабатывает свой первый автомобиль специально для Европы 27 октября 13:00 (UTC+04), Автоновости 657
Sökülən sənədsiz evlərə görə kompensasiya veriləcəkmi? - TƏKLİF 27 октября 12:55 (UTC+04), Azərbaycanca 854
Определена дата следующего заседания парламента Азербайджана 27 октября 12:49 (UTC+04), Политика 849
Опасные товары будут изыматься из оборота и уничтожаться 27 октября 12:44 (UTC+04), Общество 596
Банковский сектор Азербайджана нарастил активы - Цифры 27 октября 12:40 (UTC+04), Экономика 852
В Бразилии самолет упал на детский сад - ФОТО 27 октября 12:34 (UTC+04), В мире 951
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В Азербайджане изменят график работы и отдыха этих лиц 27 октября 12:28 (UTC+04), Общество 2 358
Азербайджан и Момбаса укрепляют связи в сфере культуры и образования - ФОТО 27 октября 12:24 (UTC+04), Политика 928
"Гянджу" возглавил турецкий тренер 27 октября 12:15 (UTC+04), Спорт 594
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Азербайджан намерен ускорить развитие цифровых навыков населения 27 октября 12:03 (UTC+04), Экономика 909
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Азербайджан поддержал кандидатуру Ланы Нусейбе на пост генсека ООН 27 октября 11:57 (UTC+04), Политика 967
Prezident İlham Əliyevin regional siyasəti Azərbaycan-Niderland əlaqələrinə yeni imkanlar açır - Azər Qarayev 27 октября 11:52 (UTC+04), Azərbaycanca 887
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Милли Меджлис обсуждает 12 законопроектов - СПИСОК 27 октября 11:27 (UTC+04), Политика 1 010
Швейцарская компания нацелена на развитие продовольственного производства в Азербайджане 27 октября 11:23 (UTC+04), Экономика 905
Pilotların iş və istirahət rejimi dəyişir 27 октября 11:19 (UTC+04), Azərbaycanca 907
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