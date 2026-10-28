https://news.day.az/azerinews/1870327.html Bakı Şəhər Statistika İdarəsinin rəisi vəzifəsindən azad edildi Dövlət Statistika Komitəsinin Bakı Şəhər Statistika İdarəsinin rəisi Xosrov Adil oğlu Əbdürəhmanov öz ərizəsi əsasında tutduğu vəzifədən azad edilib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə APA-ya Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib. Məlumata görə, hələlik onun yerinə hər hansı təyinat olmayıb.
Bakı Şəhər Statistika İdarəsinin rəisi vəzifəsindən azad edildi
Dövlət Statistika Komitəsinin Bakı Şəhər Statistika İdarəsinin rəisi Xosrov Adil oğlu Əbdürəhmanov öz ərizəsi əsasında tutduğu vəzifədən azad edilib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə APA-ya Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib.
Məlumata görə, hələlik onun yerinə hər hansı təyinat olmayıb.
Bundan başqa, İdarənin rəis müavinləri - Məlahət Famil qızı Gözəlova və Rasim Rəşid oğlu Quliyev də tutduqları vəzifələrdən azad edilərək idarə daxilində digər vəzifələrə keçiriliblər.
Qeyd edək ki, Xosrov Əbdürəhmanov bu vəzifəyə 2018-ci ilin may ayında təyin edilmişdi.
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