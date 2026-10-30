Yeni Suraxanı–Hövsan sakinlərinə ŞAD XƏBƏR - Dəmiryol xəttinin layihələndirilməsinə başlanılıb
Yeni Suraxanı-Hövsan dəmiryol xəttinin bərpası üzrə layihələndirmə işlərinə başlanılıb, xətt boyunca stansiyaların yerləri müəyyən edilib.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin (ADY) İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Bəxtiyar Hacıyev Yeni Suraxanı-Hövsan xətti üzrə görülən işlərlə bağlı Hövsan qəsəbəsinə təşkil olunan mediatur çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
O bildirib ki, xətt boyunca mühafizə zonasında yerləşən və tikinti altına düşən yaşayış evləri və qeyri-yaşayış obyektlərinin söküntüsü başa çatıb.
Qeyd olunub ki, Yeni Suraxanı-Hövsan dəmiryol xəttinin bərpası "Bakı şəhərində və ətraf ərazilərdə nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsinə dair Dövlət Proqramı" çərçivəsində nəzərdə tutulur.
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