https://news.day.az/azerinews/1871025.html Bağlı qalan 6 cinayətin üstünü açdı Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 45 nəfər saxlanılıb. Bu barədə Day.Az-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, oktyabrın 30-da ölkə ərazisində qeydə alınan 27, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 6 cinayətin açılması polis tərəfindən təmin olunub.
Bağlı qalan 6 cinayətin üstünü açdı
Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 45 nəfər saxlanılıb.
Bu barədə Day.Az-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, oktyabrın 30-da ölkə ərazisində qeydə alınan 27, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 6 cinayətin açılması polis tərəfindən təmin olunub.
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