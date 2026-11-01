Ağrı olmadan gələn təhlükə: Ürək xəstəliklərinin 4 gizli əlaməti
Ürək xəstəlikləri hər zaman sinə ağrısı ilə müşahidə olunmur. Bəzən davamlı yorğunluq, təngnəfəslik, ayaqlarda şişkinlik və ürək ritminin pozulması ürək-damar problemlərinin ilkin əlamətləri ola bilər. Xüsusilə əvvəllər rahat görülən gündəlik işlər zamanı tez yorulmaq və fiziki hərəkət zamanı nəfəs çatışmazlığı diqqətdən kənarda qalmamalıdır.
Day.Az xəbər verir ki, mütəxəssislərin diqqət çəkdiyi dörd əsas əlamət bunlardır: səbəbsiz və davamlı yorğunluq, gəzinti və pilləkən qalxarkən təngnəfəslik, ayaq pəncələri və topuqlarda şişkinlik, eləcə də ürək döyüntüsünün sürətlənməsi və nizamsızlaşması. Bu simptomlar ürək çatışmazlığı və aritmiya ilə əlaqəli ola bilər. Lakin onların yaranması mütləq ürək xəstəliyinin olması demək deyil; böyrək problemləri, anemiya və digər xəstəliklər də oxşar əlamətlər yarada bilər.
Həkimlər bildirirlər ki, bu əlamətlər müşahidə olunduqda müayinədən keçmək vacibdir. EKQ, exokardioqrafiya və qan analizləri mümkün problemlərin müəyyənləşdirilməsinə kömək edir. Qəfil və güclü təngnəfəslik, sinədə sıxıcı ağrı və ya huşun itirilməsi zamanı isə dərhal təcili tibbi yardım çağırılmalıdır.
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