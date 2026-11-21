Axtarışda olan 100-dən çox şəxs saxlanıldı
Noyabrın 20-də polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində dələduzluğa görə axtarışda olan 7 nəfər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.
Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidmətindən məlumat yayıb.
Bildirilib ki, hesabat günündə ölkə ərazisində qeydə alınan 92, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 3 cinayətin açılması polis tərəfindən təmin olunub.
Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 118 nəfər, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 97 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
Həmçinin narkotiklərlə əlaqəli 15, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 20 fakt müəyyən edilib.
Bundan başqa, cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 64 nəfər saxlanılıb.
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