https://news.day.az/azerinews/1876271.html Azərbaycan universitetlərinin ən yaşlı müəlliminin ad günüdür Azərbaycan universitetlərinin ən yaşlı müəllimlərindən biri, Bakı Dövlət Universitetinin Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi kafedrasının müdiri Məsumə Məlikovanın bu gün 97 yaşı tamam olur. Məsumə Məlikova 1968-ci ildən etibarən, 58 ildir ki, BDU-nun Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi kafedrasına rəhbərlik edir.
Azərbaycan universitetlərinin ən yaşlı müəlliminin ad günüdür
Azərbaycan universitetlərinin ən yaşlı müəllimlərindən biri, Bakı Dövlət Universitetinin Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi kafedrasının müdiri Məsumə Məlikovanın bu gün 97 yaşı tamam olur.
Məsumə Məlikova 1968-ci ildən etibarən, 58 ildir ki, BDU-nun Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi kafedrasına rəhbərlik edir.
Qeyd edək ki, 97 yaşlı professor universitetin ən yaşlı müəllimlərindən biri hesab olunur.
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