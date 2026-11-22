https://news.day.az/azerinews/1876272.html İndoneziyada zəlzələ baş verib İndoneziyanın mərkəzi hissəsində, Molukka dənizinin akvatoriyasında 5,5 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb. Bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Vahid Geofizika Xidmətinin Altay-Sayan filialı məlumat yayıb.
İndoneziyada zəlzələ baş verib
İndoneziyanın mərkəzi hissəsində, Molukka dənizinin akvatoriyasında 5,5 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.
Bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Vahid Geofizika Xidmətinin Altay-Sayan filialı məlumat yayıb.
Məlumata əsasən, bazar günü Bakı vaxtı ilə saat 11:55-də qeydə alınan zəlzələnin episentri Sulavesi adasındakı Bitunq şəhərindən 227 kilometr şimal-şərqdə yerləşib.
Episentrdə yeraltı təkanların intensivliyinə görə zəlzələ "kifayət qədər güclü" kimi qiymətləndirilib.
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