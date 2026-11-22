https://news.day.az/azerinews/1876282.html Röya və Əbdül Xalid 23 il öncə - VİDEO Xalq artisti Röya Ayxan və müğənni Abdul Xalidin arxiv kadrları sosial şəbəkələrdə maraq doğurub. Milli.Az xəbər verir ki, sənətçilərin 23 il əvvəl lentə alınan görüntüləri izləyicilərin diqqətini çəkib. Kadrlar sosial şəbəkələrdə paylaşılıb və müzakirələrə səbəb olub.
Röya və Əbdül Xalid 23 il öncə - VİDEO
Xalq artisti Röya Ayxan və müğənni Abdul Xalidin arxiv kadrları sosial şəbəkələrdə maraq doğurub.
Milli.Az xəbər verir ki, sənətçilərin 23 il əvvəl lentə alınan görüntüləri izləyicilərin diqqətini çəkib.
Kadrlar sosial şəbəkələrdə paylaşılıb və müzakirələrə səbəb olub.
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