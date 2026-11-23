Telefon suya düşəndə bu 4 səhvi etməyin
Smartfonun suya düşməsi və ya üzərinə maye tökülməsi ciddi problemlərə səbəb ola bilər. Belə vəziyyətdə cihazı xilas etmək üçün istifadə edilən bəzi məşhur üsullar isə əksinə, zərəri daha da artıra bilər. Xüsusilə telefonu düyünün içinə qoymaq, fenlə qurutmaq və dərhal enerji mənbəyinə qoşmaq təhlükəli hesab olunur.
Sfera.az xəbər verir ki, bu barədə "CHIP" nəşri məlumat yayıb.
Müasir smartfonların bir çoxunda suya davamlılıq qoruması olsa da, bu xüsusiyyət cihazın istənilən müddət ərzində su altında qala biləcəyi demək deyil. Üstəlik, içki və digər mayelər quruduqdan sonra telefonun daxilində yapışqan qalıqlar buraxa bilər.
Mütəxəssislər belə hallarda istifadəçilərin yol verdiyi dörd əsas səhvə diqqət çəkirlər.
1. Telefonu dərhal enerji mənbəyinə qoşmayın
Su ilə təmasdan sonra telefonu şarja taxmaq ən təhlükəli addımlardan biridir. Nəmlik elektrik cərəyanının arzuolunmaz istiqamətlərə keçməsinə və qısaqapanmaya səbəb ola bilər. Xüsusilə şarj girişindəki komponentlər zədələnmə riski altındadır.
Bəzi telefonlar nəmlik aşkar etdikdə şarj prosesini avtomatik dayandırsa da, bu sistemə tam güvənmək olmaz. Cihazın tam qurumasını gözləmək lazımdır. Kablolu şarja qayıtmazdan əvvəl ən azı 48 saat gözləmək tövsiyə olunur. Lakin bu müddət telefonun tam qurumasına zəmanət vermir.
2. Telefonu düyünün içinə qoymayın
Suya düşən telefonu düyü dolu qaba yerləşdirmək geniş yayılmış üsullardan biridir. Lakin bu metodun etibarlı həll olmadığı bildirilir.
Düyünün xırda toz hissəcikləri telefonun girişlərinə və səthinə yapışaraq əlavə problemlər yarada bilər. Bunun əvəzinə cihazı yaxşı havalandırılan yerdə təbii şəkildə qurutmaq məsləhətdir.
Nəmi udmaq üçün istifadə olunan silika gel paketləri də alternativ vasitə kimi göstərilir. Bu paketləri açmadan telefonla birlikdə qapalı mühitdə saxlamaq mümkündür.
3. Telefonu güclü şəkildə silkələməyin
Cihazın daxilindəki suyu çıxarmaq məqsədilə onu sərt şəkildə silkələmək də düzgün deyil. Bu hərəkət mayenin telefonun daha dərin hissələrinə yayılmasına səbəb ola bilər.
Korpusdakı qoruyucu örtüyü çıxarmaq, mümkün olduqda çıxarıla bilən hissələri ayırmaq və telefonu şarj girişi aşağı istiqamətdə olmaqla saxlamaq tövsiyə edilir. Daha sonra cihazı hava axını olan yerdə qurumağa buraxmaq lazımdır.
4. Fenlə və digər istilik mənbələri ilə qurutmayın
Saç qurutma maşını, soba və birbaşa günəş şüaları telefonu qurutmaq üçün istifadə edilməməlidir. Yüksək temperatur cihazın ekranına, korpusuna və daxili komponentlərinə zərər verə bilər.
İstilik ekranın və arxa qapağın yapışdırıcı qatlarını da zəiflədə bilər. Bundan başqa, suyun buxarlanması nəticəsində yaranan nəmlik telefonun daha dərin hissələrinə yayıla bilər.
Xüsusilə litium-ion batareyalar yüksək temperatura həssasdır. Belə şəraitdə batareyanın şişməsi və ciddi zədələnməsi mümkündür.
Ən təhlükəsiz üsul nədir?
Telefon suya düşdükdə ilk növbədə cihazı söndürmək, qoruyucu qabını çıxarmaq və xarici səthini yumşaq, quru parça ilə silmək lazımdır. Daha sonra onu təbii hava axını olan yerdə qurumağa buraxmaq məsləhətdir.
Əgər telefon adi sudan başqa içki və ya digər maye ilə təmas edibsə, əlavə təmizləmə tələb oluna bilər. Belə hallarda cihazı yenidən işə salmağa çalışmadan servisə müraciət etmək daha təhlükəsizdir.
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