Noyabrın sonunda üç bürcün həyatı yaxşılaşacaq
2026-cı ilin noyabr ayında üç bürcün həyatı nəhayət yaxşılaşmağa başlayacaq.
Lent.az xəbər verir ki, ayın sonuna qədər onlar müəyyən hadisələrin necə cərəyan etdiyinə münasibətlərində əhəmiyyətli bir fərq hiss edəcəklər.
Bu, əsasən Venera və Merkurinin ayın ortalarında geriləmə hərəkətinin bitməsi ilə əlaqədardır. Həmçinin, noyabrın 22-də Günəş Oxatan bürcünə daxil olur və astrologiyada ən uğurlu tranzitlərdən birini təşkil edir. Buna görə də, noyabrın sonuna qədər bəzi bürclər üçün vəziyyət xeyli yaxşılaşacaq.
Oxatan
Geriyə dönük Venera və Merkuri sizə qarşı sərt davranıblar. Oktyabrın 26-da Buğa bürcündəki Tam Ay da asan olmayıb. Çox düşünmüsünüz və bəlkə də keçmiş münasibət problemlərini və ya maliyyə çətinliklərini yenidən yaşamısınız. Xoşbəxtlikdən, hər iki planet noyabrın 13-də düz istiqamətə yönələcək.
Bundan sonra, Oxatan, işlər xeyli yaxşılaşacaq. Bu ay tədricən özünüzü yenidən özünüz kimi hiss etməyə başlayacaqsınız. Günəş noyabrın 22-də bürcünüzə daxil olur. Düşüncələrinizdə qalmaqdansa, dünya ilə daha çox əlaqə qurmağa hazırsınız. Bu, sizi başqaları üçün çox cəlbedici edir.
Əqrəb
Oktyabrın 25-də Venera, adətən köhnə bilinçaltı problemləri üzə çıxaran bir tranzit olan Tərəziyə geri qayıtdı. Venera bu ay qısa müddət Tərəzidə qalsa da, noyabrın 13-də birbaşa qayıtdıqdan sonra işlər yaxşılaşacaq. noyabrın 26-da Mars Şir bürcündən ayrılır və sizə daha uyğun olan Qız bürcünə daxil olur.
Bu, müsbət və yüksək ünsiyyətcil bir dövrün başlanğıcıdır. Aktiv şəbəkələşmə gözləyin. Merkuri daha bir neçə həftə Bürc işarənizdə birbaşa qalacaq, buna görə də ünsiyyət ön planda olacaq. Xüsusilə maraqlı hiss edəcəksiniz. Bu, həmçinin sizə özünü ifadə etmək üçün güclü bir istək verəcək və bu da öz bəhrəsini verməlidir.
Qoç
Maliyyənizə daha çox diqqət yetirməli olduğunuz bir dövrdən keçmisiniz. Keçmiş münasibətləri yoluna qoymaq və bəlkə də bəzilərinə son qoymaq ehtiyacından danışmağa dəyməz. Bu, sizin üçün planetar geriləmə dövrüdür. Xoşbəxtlikdən, Venera və Merkuri noyabrın 13-də birbaşa hərəkətə qayıdacaqlar.
Noyabrın 22-də Günəş əlverişli Oxatan bürcünə daxil olur. Bu o deməkdir ki, havada yeni ideyalar var. Yupiter hələ də Şir bürcündədir və sevgi həyatınızı və dostluqlarınızı genişləndirir.
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