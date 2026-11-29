https://news.day.az/azerinews/1877979.html Azərbaycan şahmatçıları rapid və blits üzrə Avropa çempionatında iştirak edəcəklər Azərbaycan şahmatçıları Günay Məmmədzadə, Gövhər Beydullayeva və Gülnar Məmmədova qadınlar arasında rapid və blits üzrə Avropa çempionatında mübarizə aparacaqlar. Day.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, qitə birinciliyi 2027-ci il yanvarın 7-dən 11-dək Monakonun Monte-Karlo şəhərində keçiriləcək.
Azərbaycan şahmatçıları rapid və blits üzrə Avropa çempionatında iştirak edəcəklər
Azərbaycan şahmatçıları Günay Məmmədzadə, Gövhər Beydullayeva və Gülnar Məmmədova qadınlar arasında rapid və blits üzrə Avropa çempionatında mübarizə aparacaqlar.
Day.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, qitə birinciliyi 2027-ci il yanvarın 7-dən 11-dək Monakonun Monte-Karlo şəhərində keçiriləcək.
İlkin iştirakçı siyahısına əsasən, indiyədək 98 şahmatçı yarışda iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçib.
Blits üzrə Avropa çempionatı yanvarın 8-də, rapid üzrə yarış isə yanvarın 9-10-da təşkil olunacaq.
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