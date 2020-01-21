Знаменитый скрипач Роман Федчук проведет мастер-класс в Баку

17-18 февраля в рамках III Международного конкурса молодых исполнителей классической музыки и фольклора "World Harmony" ("Мир гармонии") состоится мастер-класс скрипача-виртуоза, лауреата международных конкурсов, профессора Пльзеньской Государственной Консерватории (Чехия) Романа Федчука. Отметим, что конкурс пройдет при совместной организации Союза Грузинского Фольклора и Классической Музыки "Гармония" и проекта Азербайджанской Государственной Академической Филармонии "Gənclərə dəstək" ("Поддержка молодежи"), а также при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Мастер-класс от знаменитого скрипача пройдёт 17-18 февраля в Зале Камерной и Органной Музыки Азербайджанской Государственной Академической Филармонии в 09:00.

Отметим, что Роман Николаевич ведет активную педагогическую деятельность, является членом жюри на различных чешских и международных конкурсах скрипачей. Выступает в качестве солиста с такими оркестрами, как "Солисты Москвы" с Юрием Башметом (концертмейстер и солист), Сицилийской филармонией, Мюнхенской камерной филармонией, Симфоническим оркестром Grand Forks ND, Симфоническим оркестром Национальной филармонии Республики Молдова и др. Он играл в самых выдающихся концертных залах мира, а также выступал в качестве приглашенного концертмейстера в оркестре "Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi", Камерном филармоническом оркестре "Churaschsische" и в "Quintetto da Camera Berlin".

Он - частый гость европейских музыкальных фестивалей, включая Изерлон (Германия), Тур (Франция), Chursachsische Sommer (Германия), 9-й Международный фестиваль музыки и танца в Убеде (Испания), 2-й Музыкальный фестиваль в Москве (Россия), Фестиваль Богемии (Чехия), Международный фестиваль Вацлава Йировца (Чехия) и Фюрт (Германия), Летний музыкальный фестиваль (Прага, Чехия), Фестиваль современной музыки (Молдова), Музыкальный фестиваль Olympus Musicus (Прага, Чехия) и другие.

Музыкант родился в Украине, сейчас живет в Чехии и успешно концертирует по всему миру, выступая на лучших сценах Европы, сотрудничает с выдающимися музыкантами.

"Такие творческо-методические встречи являются очень важными в воспитании - они дают возможность прикоснуться к мировому исполнительскому искусству, получить новую информацию и лично пообщаться с авторитетными музыкантами", - подчеркивает директор Филармонии, художественный руководитель проекта "Поддержка молодежи" Мурад Адыгезалзаде.