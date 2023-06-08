Азербайджанские музыканты представили в новом формате аргентинское танго с саундтреком из фильма "Крестный отец" - ФОТО - ВИДЕО
Лауреаты международных конкурсов - скрипачка Джанель Наджафли и пианист Алиреза Джам Фарсади представили в новом формате одно из самых популярных танго аргентинского композитора Астора Пьяццоллы "Oblivion" (Забвение), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Выбор произведений, идея переходов и импровизаций принадлежит скрипачке Джанель Наджафли. Сочинение Астора Пьяццоллы "Oblivion" было исполнено с добавлением саундтрека из фильма "Крестный отец".
Над воспроизведением и монтажом видеоматериала работал Алиреза Джам Фарсади. Видеосъемка прошла в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.
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