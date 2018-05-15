В Азербайджане станет проще взять ипотеку

Внесены изменения в "Порядок расчета месячного совокупного дохода заемщика по ипотечным кредитам, в том числе льготным кредитам, выдаваемым ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд".

Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно изменению, в решении Кабмина от 16 ноября 2016 года слова "ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" заменяются словами "Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана".

Доходы, полученные от предпринимательской деятельности, определяются согласно Налоговому кодексу.

Согласно прежним правилам, заемщик должен заниматься предпринимательской деятельностью минимум два последних года. В соответствии с изменением этот срок сокращен до одного года.

Кроме того, в прежних правилах говорилось, что сумма ежемесячного совокупного дохода не должна превышать 20 процентов (с указанием обоснованного анализа доходов и расходов) от среднемесячного оборота в сферах торговли и производства. А по сектору услуг этот показатель не должен превышать 70 процентов.

Отныне сумма ежемесячного совокупного дохода будет не более 70 процентов в сфере услуг.

Также среднемесячный доход заемщика рассчитывается следующим образом: общий доход заемщика за последние 12 месяцев делится на 12; в случае, если период формирования был меньше 12 месяцев, но при этом не менее шести месяцев, то среднемесячный доход заемщика вычисляется путем деления общего дохода на число фактических месяцев.

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