В Азербайджане увеличиваются расходы на выплату пенсий

В Азербайджане для финансирования расходов в связи с изменениями в закон "О трудовых пенсиях" потребуются дополнительно 173 миллиона манатов. Об этом в четверг на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике сказал председатель комитета Хады Раджабли, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, эти средства необходимы для финансирования расходов, связанных с перерасчетом пенсионных пособий.

"Еще 98 миллионов манатов необходимы на расходы для пособий семьям шехидов", - сказал Раджабли.

Председатель комитета отметил, что комитет внес дополнения и изменения в законы для выделения данных средств из государственного бюджета

В целом на социальные цели потребуются дополнительно около 300 миллионов манатов, сказал Раджабли.

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