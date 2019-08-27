Проект под лозунгом "Цифровой мир в регионах", осуществляемый, начиная с июля, в различных регионах нашей страны и реализуемый ведущим оператором мобильной связи Азербайджана - Azercell Telecom, завершился в нашей древней столице Гяндже 26 августа.

Отметим, что Azercell Telecom, предпринимая ряд мер по укреплению сети для подготовки страны к новой эре подключения, за последние полгода достиг 86,2% роста в охвате населения и 61,4% роста в географии покрытия. Кроме того, ежедневное использование данных LTE увеличилось на 49,6%, а скорость загрузки и передачи LTE - на 16%. На данный момент около 60 регионов страны, включая Баку и Абшерон, охвачены 4G сетью, и эти цифры будут продолжать расти день ото дня.

Azercell, основная цель которого состоит в том, чтобы сделать новые тенденции и тренды в сфере своей деятельности доступными для всех, за промежуток с 29 июля и по сей день собрал около 130 000 человек в рамках проекта "Цифровой мир в регионах" в следующих городах Азербайджана: Нахчыван, Ордубад, Шарур, Губа, Гусар, Хачмаз, Сумгайыт, Исмаиллы, Шамахы, Габала, Гейчай, Шеки, Загатала, Барда, пос. Джоджуг Марджанлы, Мингечевир, Евлах, Лянкаран, Газах, Товуз и Шамкир.

Как и в других регионах, развлекательное мероприятие в Гяндже объединило более 20 000 жителей города. Современные интерактивные развлечения и интеллектуальные игры с большим интересом были встречены со стороны населения. Более того, стартапер из Innovations Agency и основатель компании CustomAR Фарид Давудов присоединился к мероприятию с игрой "Высота". Участникам соревнований и игр были вручены различные подарки от Azercell. Также в рамках мероприятия жители города были проинформированы о технических возможностях мобильных устройств и о том, как технологические инновации могут облегчить жизнь.

Стоит отметить, что наряду с обширной развлекательной вечерней программой, целью этого визита являлось оказание помощи и проявление социальной заботы, которая охватила Детскую деревню SOS, находящуюся во втором по величине городе Азербайджана, беженцев и вынужденных переселенцев, а также воспитанников Детского дома Гянджи.

Кроме того, в рамках данного проекта "Мобильная глазная клиника" и "Мобильная стоматологическая клиника", функционирующие при поддержке Azercell, провели обследования и предоставили начальное лечение более чем 70 детям из Детской деревни SOS в Гяндже. Маленькие жители этой деревни получили подарки и школьные принадлежности от Azercell. Делегация Azercell совместно с общественным объединением "Региональное развитие", созданным по инициативе Фонда Гейдара Алиева, также посетила семьи вынужденных переселенцев из Ходжалы и Кельбаджара, вручив им подарки. Инициативы проекта по социальной ответственности охватили и Детский дом Гянджи, в котором Azercell порадовал 70 детей школьными принадлежностями в канун нового учебного года.

Напомним, что серия мероприятий, завершившаяся во втором по величине городе страны - Гяндже, была направлена на ознакомление населения из различных регионов Азербайджана с инновациями цифрового мира, развлечение людей в жаркие летние месяцы с помощью инновационных решений, а также оказание помощи малообеспеченным слоям населения и детям, нуждающимся в социальной помощи.

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Лидер сектора мобильной связи Азербайджана, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора ООО Azercell Telekom был основан в 1996 году. Сеть Azercell, которой принадлежит 49% рынка в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 99,1% территории страны (исключая 20% оккупированных территорий) и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Azercell впервые внедрил в стране ряд инноваций: технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, сети на территории метрополитена, круглосуточный телефонный центр (*1111), бесперебойные услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги M2M, Экспресс-офисы Azercell, оказывающие 3 услуги в одной точке, мобильные услуги обслуживания клиентов, онлайн-сервис и обслуживание клиентов через социальные сети, мобильная электронная подпись "Asan İmza" и т. д. В 2012 году Azercell впервые предоставил в стране услугу 4G. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами, специализирующимися на покрытии беспроводной сети и радиосвязи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в стране и СНГ, получившей международный золотой сертификат Инвестирования в Людей "İnvestors İn People".

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