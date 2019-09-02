ООО "Azercell Telekom" представляет новое поколение услуг для корпоративных клиентов под названием "Мой Бизнес Выделенный Интернет". Azercell обеспечит своих абонентов непрерывной связью в цифровом мире посредством надежного высокоскоростного подключения к интернету.

Благодаря выделенному доступу в Интернет, корпоративным клиентам никогда не придется пользоваться совместным подключением или конкурировать с потребительским трафиком.

Услуга "Мой Бизнес Выделенный Интернет" идеально подходит организациям, где необходимо надежное подключение для критически важных бизнес-услуг, будь то размещение собственного веб-сайта, использование подключения для онлайн-продаж, услуг связи по IP (Voice over IP), облачных приложений или передачи больших файлов. Azercell также предлагает целый ряд стандартных и опциональных вариантов обеспечения безопасности, которые помогут абонентам всегда оставаться на связи.

Преимущества новой услуги:

- Нужная вам скорость

Из имеющихся 5Mб/с, 10Mб/с, 15Mб/с, 20Mб/с, 30Mб/с, 50Mб/с или 100Mб/с безлимитных пакетов корпоративные клиенты смогут выбрать самый подходящий бизнесу. С помощью дополнительной функции предоставляется возможность усиления пропускной способности для неожиданных пиков в трафике. Так же управляемые порты позволяют подготовиться к запланированному росту.

- Надежное подключение

Благодаря поддержке 24/7, сервисному мониторингу и соединению двойного доступа, критически важные для бизнеса приложения обеспечиваются непрерывным подключением.

- Сервис вне конкуренции

Выбрав услугу "Мой Бизнес Выделенный Интернет", корпоративные клиенты получат 100%-ю пропускную способность посредством специальных симметричных линий связи, гарантирующих отдельно выделенный трафик, и равную скорость для скачивания и загрузок.

"Мы находимся на середине пути крупномасштабной Программы по сетевой интеграции и трансформации для обслуживания наших корпоративных клиентов с применением интегрированных телекоммуникационных решений", - сказал Георгос Чатзис, директор по корпоративному сегменту.

"Постоянные обновления нашего портфеля услуг является ключевым компонентом трансформации, делая Azercell главной опорой для корпоративных клиентов в Азербайджане"- подчеркнул Г. Чатзис.

Отправьте ваш запрос по адресу business@azercell.com, и специалисты компании Azercell свяжутся с вами.

Для более подробной информации обращайтесь по адресу news@mcs.az

ООО "Azercell Teleсom", ставшее лидером сектора мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Сеть Azercell, имея 49% рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 99.1% территории страны (за исключением оккупированных территорий) и 99,8% населения. В настоящее время, услугами Azercell пользуются 4,5 млн. абонентов. Именно Azercell впервые стал в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7 (*1111), услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, с оказанием 3 услуг в одном пункте, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи "Asan İmza" и т.д. В 2012 году Azercell впервые представил в стране 4G-услуг. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell - это единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой был присвоен Международный Золотой Сертификат "İnvestors İn People" (Инвесторы в людей).

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