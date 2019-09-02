Azercell представляет новую услугу “Мой Бизнес Выделенный Интернет” для корпоративных клиентов
ООО "Azercell Telekom" представляет новое поколение услуг для корпоративных клиентов под названием "Мой Бизнес Выделенный Интернет". Azercell обеспечит своих абонентов непрерывной связью в цифровом мире посредством надежного высокоскоростного подключения к интернету.
Благодаря выделенному доступу в Интернет, корпоративным клиентам никогда не придется пользоваться совместным подключением или конкурировать с потребительским трафиком.
Услуга "Мой Бизнес Выделенный Интернет" идеально подходит организациям, где необходимо надежное подключение для критически важных бизнес-услуг, будь то размещение собственного веб-сайта, использование подключения для онлайн-продаж, услуг связи по IP (Voice over IP), облачных приложений или передачи больших файлов. Azercell также предлагает целый ряд стандартных и опциональных вариантов обеспечения безопасности, которые помогут абонентам всегда оставаться на связи.
Преимущества новой услуги:
- Нужная вам скорость
Из имеющихся 5Mб/с, 10Mб/с, 15Mб/с, 20Mб/с, 30Mб/с, 50Mб/с или 100Mб/с безлимитных пакетов корпоративные клиенты смогут выбрать самый подходящий бизнесу. С помощью дополнительной функции предоставляется возможность усиления пропускной способности для неожиданных пиков в трафике. Так же управляемые порты позволяют подготовиться к запланированному росту.
- Надежное подключение
Благодаря поддержке 24/7, сервисному мониторингу и соединению двойного доступа, критически важные для бизнеса приложения обеспечиваются непрерывным подключением.
- Сервис вне конкуренции
Выбрав услугу "Мой Бизнес Выделенный Интернет", корпоративные клиенты получат 100%-ю пропускную способность посредством специальных симметричных линий связи, гарантирующих отдельно выделенный трафик, и равную скорость для скачивания и загрузок.
"Мы находимся на середине пути крупномасштабной Программы по сетевой интеграции и трансформации для обслуживания наших корпоративных клиентов с применением интегрированных телекоммуникационных решений", - сказал Георгос Чатзис, директор по корпоративному сегменту.
"Постоянные обновления нашего портфеля услуг является ключевым компонентом трансформации, делая Azercell главной опорой для корпоративных клиентов в Азербайджане"- подчеркнул Г. Чатзис.
Отправьте ваш запрос по адресу business@azercell.com, и специалисты компании Azercell свяжутся с вами.
Для более подробной информации обращайтесь по адресу news@mcs.az
ООО "Azercell Teleсom", ставшее лидером сектора мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Сеть Azercell, имея 49% рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 99.1% территории страны (за исключением оккупированных территорий) и 99,8% населения. В настоящее время, услугами Azercell пользуются 4,5 млн. абонентов. Именно Azercell впервые стал в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7 (*1111), услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, с оказанием 3 услуг в одном пункте, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи "Asan İmza" и т.д. В 2012 году Azercell впервые представил в стране 4G-услуг. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell - это единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой был присвоен Международный Золотой Сертификат "İnvestors İn People" (Инвесторы в людей).
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре