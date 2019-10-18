Китай готов использовать Бакинский международный порт
Китай готов воспользоваться Международным морским торговым портом Баку для дальнейшего расширения транспортных маршрутов через Центральную Азию.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала журналистам посол Китая в Азербайджане Го Минь.
Она отметила, что Китай и Азербайджан - древние цивилизации на Шелковом пути.
"Азербайджан является одной из первых стран, которые откликнулись и приняли активное участие в реализации инициативы "Один пояс, один путь". Китайская сторона поддерживает отечественные предприятия для развития сотрудничества международного транспорта и логистики с Азербайджаном, продвижения строительства азиатско-европейских транспортных коридоров и готова в полной мере воспользоваться лидирующей ролью порта Баку, крупнейшего на побережье Каспийского моря, для дальнейшего расширения транспортных маршрутов из Китая через Центральную Азию, Каспийское море и Кавказ на Ближний Восток, в Западную Азию, Северную Африку и Европу", - сказала Го Минь.
Дипломат отметила, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, которой уделяется особое внимание азербайджанской стороны, является важным транспортным коридором, соединяющим Европу и Азию, и имеет большое значение для совместной реализации инициативы "Один пояс, один путь" китайской стороной и странами вдоль этого пути.
"В настоящее время проект находится на ранней стадии эксплуатации. С постепенным совершенствованием инфраструктуры наземного и морского транспорта в Азербайджане, а также в странах вдоль маршрута, механизм координации перевозок становится все более совершенным изо дня в день и усиливается конкурентоспособность этого маршрута. Считается, что все больше и больше китайских предприятий будут активно использовать этот маршрут для осуществления трансграничных перевозок, в результате чего увеличится поток объема китайских товаров", - сказала она.
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