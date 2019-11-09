Наряду с предоставлением своим абонентам инновационных услуг, качественного и интересного контента, ООО "Azercell Telekom" реализует проекты, направленные на повышение уровня удовлетворенности клиентов.

На этот раз, пойдя навстречу пожеланиям своих пользователей, компания внесла ряд изменений в политику отношений с партнерами по производству и предоставлению контент-услуг. Так, основываясь на результаты мониторинга деятельности контент-провайдеров, лидер рынка сотовой связи приостановил сотрудничество с рядом компаний, не соответствующих требованиям оператора.

Отметим, что Azercell Telekom систематически проводит наблюдение за качеством сервиса и проверку прозрачности деятельности контент-провайдеров.

Напомним, что начиная с октября 2017 года, с целью устранения случайных подключений, Azercell перенаправляет запросы своих абонентов на подписку на дополнительные услуги от контент-провайдеров на автономную интернет-страницу "лендинг-пейдж", где они вводят свой мобильный номер для подтверждения запроса. А начиная с 12 ноября текущего года, компания предоставит своим абонентам возможность как получить информацию, так и самостоятельно отписаться от услуг контент-провайдеров посредством Интерактивного автоответчика IVR. Для этого, пользователю нужно будет позвонить на номер *1111 и выбрать раздел "Услуги контент-провайдеров".

ООО "Azercell Telekom", нацеленный на предоставление современных и высококачественных услуги связи, будет продолжать действия в направлении улучшения клиентского опыта своих абонентов.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь в news@mcs.az

Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана ООО "Azercell Telekom" было основано в 1996 году. В настоящее время 4,8 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране- 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%. Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G, мобильный абонентский сервис, онлайн обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись "Asan İmza" и т. д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Апшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов "İnvestors İn People".

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