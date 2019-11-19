ООО "Azercell Telekom" стремится предоставить наилучший клиентский опыт посредством усовершенствования своих услуг и продолжает радовать абонентов новейшими продуктами, соответствующими мировым тенденциям.

Провайдер цифровых решений и лидер рынка мобильной связи страны Azercell, совместно с ведущим корпоративным банком Азербайджана PASHA Bank, предлагает своим абонентам уникальную возможность заработать дополнительные мили в рамках услуги роуминга. Так, с 1 ноября по 31 января 2020 года, за каждый потраченный 1 АЗН на мобильные расходы в роуминге, зачисляются 5 миль на баланс карты "Miles&Smiles" от PASHA Bank.

Также, активировав один из Интернет-Роуминг пакетов до 31 января 2020 года, во время поездок за рубеж абоненты Azercell смогут неограниченно переписываться по WhatsApp.

Следует подчеркнуть, что Интернет-Роуминг пакеты Azercell действительны в сетях более чем 80-ти операторов, функционирующих в 54-х странах мира. Застрахуйтесь от непредвиденных расходов, выбрав один из 4-х Интернет-Роуминг пакетов от Azercell.

Более подробную информацию о карте "Miles&Smiles" PASHA Bank можно найти на сайте https://miles.pashabank.az/ru

Для дополнительной информации об Интернет-Роуминг пакетах Azercell, пожалуйста, перейдите по ссылке https://www.azercell.com/ru/personal/roaming/internetroaming/

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь в news@mcs.az

Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана ООО "Azercell Telekom" было основано в 1996 году. В настоящее время 4,9 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране- 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%. Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G, мобильный абонентский сервис, онлайн обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись "Asan İmza" и т. д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Апшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов "İnvestors İn People".