Расширяя новые возможности дальнейшего технологического прогресса, в рамках Телекоммуникационной выставки Bakutel-2019 Azercell и Ericsson заключили стратегическое соглашение о намерении ускорить развитие технологий 5G в Азербайджане. Компании подписали Меморандум о Намерении в ходе выставки Bakutel, которая открылась в Баку 3 декабря и продлится до 6 декабря 2019 года. Соглашение включает план проекта на период с 2020 по 2022 годы, предусматривающий развитие совместных проектов на базе технологий 5G, проведение тестовых испытаний и формирование сценариев использования новых технологий.

После успешного запуска первой пилотной сети 5G в Азербайджане в ноябре этого года во флагманском магазине Azercell, Ericsson и Azercell продолжают тестировать технологии пятого поколения в центе Баку. На Площади Фонтанов партнеры развернули предкоммерческую пилотную зону, подключившись к которой пользователи мобильных устройств могут оценит преимущества 5G.

На территории выставки Bakutel-2019 Ericsson и Azercell развернули сеть 5G и продемонстрировали передовые возможности технологий мобильного интернета пятого поколения - во время открытого тестирования данные возможно было скачивать со скоростью в несколько гигабит в секунду. На выставке представлены три демо-кейса 5G: совместные мультисенсорные коммуникации, конференции с эффектом присутствия и зона мультиплеерных игр с применением технологий виртуальной реальности (VR).

Подписанное на Bakutel 2019 соглашение включает различные аспекты сотрудничества, в числе которых план по расширению предкоммерческой зоны 5G, а также развитие сценариев использования технологий 5G, внедрение IoT-технологий для угледобывающей промышленности, сельского хозяйства, промышленного производства, сферы ЖКХ и коммунальных услуг.

Вахид Мурсалиев, президент Azercell Telecom отметил: "Поскольку приминение технологий, которые станут основой для развития общества и экономики, является приоритетом для нашей компании, мы уделяем большое внимание инновационным решениям для высокоскоростной передачи данных в эру повсеместного подключения к сети. Вместе с нашим неизменным партнером Ericsson мы запустили первую пилотную 5G-сеть в стране - это достижение ставит Azercell в один ряд с мировыми лидерами рынка мобильной связи. Мы уверены, что технологии 5G - это не только важный шаг в развитии технологий мобильного интернета, но и возможность для компаний и отраслей работать с гораздо большей эффективностью и продуктивностью, и создавать новые услуги для пользователей".

Себастиан Толстой, президент компании Ericsson в Восточной Европе и Центральной Азии добавил: "Мы с удовольствием оказываем поддержку Azercell на пути внедрения 5G - новейших телекоммуникационных технологий, доступных в мире на сегодняшний день. На данный момент оборудование Ericsson используется в 24 коммерческих 5G-сетях в 14 странах на четырех континентах. Коммерческие услуги 5G пользуются популярностью среди абонентов и спрос на них растет быстрыми темпами. Вместе с нашим ключевым азербайджанским партнером Azercell мы рады открыть пользователям мир больших возможностей, передовых решений и приложений, работающих на базе 5G".

Также в рамках пресс-конференции президент компании Azercell Вахид Мурсалиев подписал Меморандум о Намерении с директором Информационно-вычислительного центра Министерства Транспорта, Связи и Высоких Технологий Азербайджанской Республики Эльнаром Асадовым. Целью заключения меморандума является внедрение системы цифровой продажи номеров на основе технологии распознавания лица SmartCell (Face ID).

Будучи приверженным своей цели подготовить страну к новой эре подключения, Azercell будет продолжать расширять партнерские соглашения как с местными, так и с международными компаниями.

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Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана ООО "Azercell Telekom" было основано в 1996 году. В настоящее время 4,8 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране- 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%. Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G, мобильный абонентский сервис, онлайн обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись "Asan İmza" и т. д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Апшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов "İnvestors İn People".