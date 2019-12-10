https://news.day.az/economy/1184134.html Насладитесь наследием великого Насими вместе с Azercell - ВИДЕО (R)
Насладитесь наследием великого Насими вместе с Azercell - ВИДЕО (R)
С целью ознакомить иностранных читателей с творчеством великого поэта Насими посредством современных носителей информации, по инициативе Azercell Telekom газели поэта были загружены в раздел "Audiobook" ("Аудиокнига") мобильного приложения "Bookmate" на трех языках.
Чтобы отметить 650-летие выдающегося философа-поэта, Azercell собрал руководителей дипломатических корпусов и бизнес структур, а также деятелей культуры на мероприятии под названием "İki Cahan".
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