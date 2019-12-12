На благотворительной ярмарке "Soyuq Əllər, İsti Ürək", ведущий оператор мобильной связи предлагает суперскоростные виртуальные игры и конкурсы с призами в течение целого месяца

Будучи приверженной своей традиции, Azercell Telecom в этом году также поддерживает благотворительную ярмарку "Soyuq Əllər, İsti Ürək", которая проводится фондом "Nargis" с 1 декабря по 6 января на Площади Фонтанов. Как и в предыдущие года, вырученные от благотворительной ярмарки средства будут направлены на лечение и операции детей, страдающих различными заболеваниями.

Запустивший в прошлом месяце первый скоростной тест 5G на Площади Фонтанов в Баку, Azercell представит посетителям ярмарки в этом году самое передовое и быстрое развлекательное приспособление современной эпохи - Виртуальные Игры 5G (5G Virtual Games). Таким образом, любой посетитель ярмарки может насладиться скоростью настоящей игры, обеспеченной быстрой и надежной связью без каких-либо задержек. Участники представят себя одним из многочисленных игроков в "мультиплеерном" режиме виртуального спорта с помощью специального комплекта Oculus RIFT. Все это удовольствие будет возможно посредством скорости сети 5G, впервые предоставленной Azercell в нашей стране.

Кроме того, Azercell объявляет фотоконкурс для всех, кто посещает ярмарку "Soyuq Əllər, İsti Ürək" под девизом "Rəqəmsal dünyada da həmrəy olaq!" ("Давайте будем солидарны в цифровом мире!") в честь предстоящего Нового года и Дня Cолидарности азербайджанцев всего мира. Конкурс будет доступен до января 2020 года, а конкурсанты, загружающие фотографию по теме конкурса на страницы Facebook и Instagram с хэштегами Azercell, получат ценные подарки от компании.

С более подробными условиями конкурса можно ознакомиться посредством страницы: https://www.azercell.com/ru/personal/campaigns/monthly/musabiqe/

Таким образом, каждый посетитель уголка Azercell на благотворительной ярмарке "Soyuq Əllər, İsti Ürək" в эти холодные зимние дни сможет и развлечься, играя в виртуальные игры 5G, и выиграть призы на фотоконкурсе.

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Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана ООО "Azercell Telekom" было основано в 1996 году. В настоящее время 4,8 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране- 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%. Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G и сеть 5G в тестовом режиме, мобильный абонентский сервис, онлайн обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись "Asan İmza" и т. д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Апшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов "İnvestors İn People".