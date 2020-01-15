https://news.day.az/economy/1194257.html ООО “Azercell Telecom” представило отчет о результатах работы “Мобильной зубной клиники” - ФОТО (R)

ООО “Azercell Telecom” представило отчет о результатах работы “Мобильной зубной клиники” - ФОТО (R)

Экономика, 15 января 2020 14:35 276

ООО "Azercell Telecom" обнародовало итоговый отчёт об успешной деятельности "Мобильной зубной клиники" за 2019-й год. 

Врачи клиники, посетившие приюты, интернаты в Баку, а также в регионах, обследовали многих нуждающихся людей. Более 507 человек прошли медицинский осмотр, тогда как 546 пациентов получили необходимое лечение. 

С учетом отсутствия отдельной стоматологической службы в большинстве детских домов Азербайджана, Azercell Telecom оснастил Мобильную зубную клинику самым современным медицинским оборудованием. Компания нацелена оказывать помощь всем детям-сиротам, живущим не только в Баку, но и в регионах страны. 

Стоит отметить, что все медицинские обследования и лечебное обеспечение осуществляются общественным объединением "Каспийский проект сострадания" при поддержке Azercell. За годы своей деятельности врачами Мобильной зубной клиники были обследованы тысячи  людей, часть из которых прошли лечение при необходимости.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу news@mcs.az.
 
Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана ООО "Azercell Telekom" было основано в 1996 году. В настоящее время 4,8 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%;  территориальный охват по стране- 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%.  Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7,  Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G и сеть 5G в тестовом режиме, мобильный абонентский сервис, онлайн обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись "Asan İmza" и т. д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Апшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G  Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов "İnvestors İn People". 

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