ООО “Azercell Telecom” представило отчет о результатах работы “Мобильной зубной клиники” - ФОТО (R)

ООО "Azercell Telecom" обнародовало итоговый отчёт об успешной деятельности "Мобильной зубной клиники" за 2019-й год.

Врачи клиники, посетившие приюты, интернаты в Баку, а также в регионах, обследовали многих нуждающихся людей. Более 507 человек прошли медицинский осмотр, тогда как 546 пациентов получили необходимое лечение.

С учетом отсутствия отдельной стоматологической службы в большинстве детских домов Азербайджана, Azercell Telecom оснастил Мобильную зубную клинику самым современным медицинским оборудованием. Компания нацелена оказывать помощь всем детям-сиротам, живущим не только в Баку, но и в регионах страны.

Стоит отметить, что все медицинские обследования и лечебное обеспечение осуществляются общественным объединением "Каспийский проект сострадания" при поддержке Azercell. За годы своей деятельности врачами Мобильной зубной клиники были обследованы тысячи людей, часть из которых прошли лечение при необходимости.

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Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана ООО "Azercell Telekom" было основано в 1996 году. В настоящее время 4,8 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране- 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%. Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G и сеть 5G в тестовом режиме, мобильный абонентский сервис, онлайн обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись "Asan İmza" и т. д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Апшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов "İnvestors İn People".