Более одного миллиона пользователей, отдающих предпочтение онлайн-операциям и новым технологиям, загрузили приложение BirBank из магазинов приложений App Store и Play Store. В настоящее время BirBank является самым скачиваемым и самым популярным банковским мобильным приложением в нашей стране. Операционные системы iOS и Android рекомендуют BirBank, как лучшее приложение финансового рынка страны на основе количества загрузок, степени использования и отзывов пользователей.

Пользователи Android, установив в мобильном приложении BirBank для NFC-платежей какую-либо карту VISA от Kapital Bank, для совершения бесконтактного платежа должны всего лишь поднести телефон к POS-терминалу. Среди новинок, предлагаемых через мобильное приложение, также можно отметить и функцию digital карты. С помощью этой функции любой пользователь BirBank может создать себе карту и осуществлять NFC-платежи и оплаты через интернет.

Еще одно новшество коснулось держателей BirKart. Теперь пользователи BirKart могут получить подробную информацию о кредитной и такситной задолженности в личном кабинете, созданном в мобильном приложении BirBank.

Помимо всего этого, через приложение BirBank можно сгенерировать QR-код, по которому можно обналичивать денежные средства в банкоматах, а также определить местоположение ближайшего к пользователю банкомата Kapital Bank. Также с новой специальной функцией, добавив транспортное средство через приложение, можно получать мгновенные уведомления об автомобильных штрафах, в том числе и оплачивать их.

Потратив всего одну минуту на онлайн регистрацию посредством любой платежной карты, пользователи могут воспользоваться услугами BirBank. Приложение обладает рядом преимуществ: легкая регистрация, добавление карт других банков, управление операциями и привязанными к карте бонусами и т.д. Для более подробной информации перейдите на сайт www.birbank.az или позвоните в Информационный Центр 196.