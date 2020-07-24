Вице-президент BP: Наша работа в Азербайджане реализуется бесперебойно и безопасно

Работа BP в Азербайджане проходит бесперебойно, безопасно и без каких-либо препятствий.

Об этом сказал Trend вице-президент BP по связям региона, иностранным делам и стратегии BP Azerbaijan Бахтияр Асланбейли, передает Day.Az.

"Я с гордостью могу сказать, что в эти исключительно сложные времена и в этих беспрецедентно сложных условиях мы старались сделать все от нас зависящее, чтобы обеспечить безопасность и здоровье нашего персонала. Наша работа идет бесперебойно, безопасно и без каких-либо препятствий. Мы все прекрасно знаем, что означает бесперебойная добыча и экспорт нефти и газа для страны и региона в такие трудные времена ", - сказал он.

Говоря о текущих проектах в Азербайджане, Асланбейли отметил, что BP продолжает бурение своей первой разведочной скважины на блоке "Шафаг-Асиман" и намерена завершить бурение к концу этого года.

"Мы также планируем начать бурение первой разведочной скважины на мелководье Абшеронского полуострова, как только будет завершена модернизация буровой установки. Мы надеемся, что модернизация буровой установки завершится к концу этого года. Как вы знаете, мы завершили нашу первую программу 3D-сейсмики на блоке D-230 ранее в этом году, и теперь мы намерены ускорить обработку и интерпретацию полученных данных с помощью нашего суперкомпьютера в Хьюстоне ", - сказал он.

Вице-президент BP добавил, что также продолжается строительство новой платформы для Азери-Чираг-Гюнешли (ACE).

Несмотря на влияние пандемии на строительные работы, планы компании по добыче первой нефти с платформы ACE в 2023 году остаются неизменными, отметил он.

"Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить всех наших сотрудников на всех наших площадках, как на море, так и на суше. Они демонстрируют большое чувство ответственности и целеустремленности, работая день и ночь вдали от своих семей. Они вынуждены тратить 7-14 дней в карантине перед выходом на работу. Они живут и работают в строгом соответствии с правилами охраны здоровья, безопасности и социального дистанцирования. И все это направлено на достижение одной единственной цели: обеспечить непрерывную добычу и экспорт нефти и газа каждый день ", - добавил Асланбейли.

Далее вице-президент BP выразил благодарность руководству Азербайджана за поддержку в условиях ограничений, вызванных пандемией COVID-19.

"От имени BP я хотел бы выразить нашу огромную благодарность руководству страны, Оперативному штабу при Кабинете министров, всем правительственным учреждениям, посольствам и другим организациям за оперативную и своевременную поддержку в бесчисленных ситуациях. Мы никогда не справились бы самостоятельно в такие трудные времена, когда границы закрыты. Нам была необходима поддержка для въезда и выезда некоторых наших иностранных сотрудников и подрядчиков, участвующих в важных операциях, для организации чартерных рейсов для них, разрешений и виз, выделения специальных мест для карантина после их въезда в страну, для поставки необходимого оборудования и материалов. Без их поддержки и помощи мы никогда бы не смогли непрерывно и эффективно продолжать наши производственные и экспортные операции в этих беспрецедентных обстоятельствах", - сказал он.

Асланбейли, который с 1 июля 2020 года назначен на пост вице-президента BP по коммуникациям и пропаганде в странах Ближнего Востока и Каспия, отметил, что BP продолжит свои усилия по оптимизации своих программ обучения и развития в Азербайджане.

"Азербайджан по праву гордится своими высококлассными инженерами, профессионалами и рабочей силой в нефтегазовой отрасли. Группе высокообразованных и опытных специалистов отрасли с середины 2018 года составляют 90 процентов профессиональных сотрудников BP Azerbaijan. Многие из них занимают руководящие должности, в том числе являются членами Региональной группы лидеров. Кроме того, большая группа граждан Азербайджана занимает должности за рубежом, работают на глобальных предприятиях BP. Многие из них являются бизнес-лидерами или старшими менеджерами, которые занимают руководящие должности в офисах BP по всему миру. Развитие национальных сотрудников в компании, а также поддержка различных образовательных программ в местных инженерных университетах в числе приоритетов BP. BP продолжит свои усилия по оптимизации своих программ обучения и развития и будет активно участвовать в инициативах государственного и частного секторов, способствующих развитию местных профессионалов. Это остается элементом нашей приверженности стране", - сказал он.